Ce que Dwyane Wade et d’autres pensent des excuses de Terry Crews à Gabrielle Union

Les retombées du licenciement de Gabrielle Union depuis America’s Got Talent ne semblent pas s’arrêter de si tôt. Les fans sont intervenus sur les médias sociaux et elle a reçu beaucoup de soutien des initiés de l’industrie concernant les tendances sexistes et racistes d’Hollywood.

Une personne qui n’a pas partagé le soutien était l’acteur Terry Crews. Après avoir fait des déclarations en faveur de l’émission et du réseau, il s’est récemment excusé, mais le mari de Union, Dwyane Wade, n’est pas impressionné par les excuses de Crews.

Terry Crews dit que son expérience sur «America’s Got Talent» ne ressemblait pas à celle de Gabrielle Union

Lors d’une apparition à la troisième heure de The Today Show, Crews s’est opposé à l’expérience d’Union dans la gestion d’un environnement de travail toxique à NBC et America’s Got Talent. Union a accusé le réseau d’un environnement sexiste et raciste intense dans lequel elle était constamment soumise aux comportements inappropriés et inconfortables de ses pairs et de ses cadres.

«Je ne peux pas parler pour le sexisme… mais je peux parler de tout commentaire sur le racisme. Cela n’a jamais été mon expérience », a déclaré Crews. “En fait, c’était l’endroit le plus diversifié dans lequel je me suis rendu depuis mes 20 ans de divertissement … les dix premiers numéros étaient asiatiques, femmes, plus âgés, plus jeunes, noirs, blancs, tout dans la gamme.”

Crews est l’hôte actuel de la compétition de talents réels. Union, qui n’a pas parlé publiquement depuis son départ de l’émission, a répondu à Crews dans une série de tweets.

“Renseignez-vous sur ce qui arrive à tous ceux dont la diversité parle derrière les coulisses”, a-t-elle déclaré dans un tweet. «Genre, légitime… où diable est toute cette diversité dans la production si homie? Dans les rangs décisionnels qui contrôlent le sort de la diversité devant la caméra? »

Quelqu’un peut-il demander ce qu’il advient de tout ce dont les gens de la diversité parlent DERRIÈRE LES SCÈNES? Genre, légitime… où diable est toute cette diversité dans la production si homie? Dans les rangs décisionnels qui contrôlent le sort de la diversité devant la caméra?

– Gabrielle Union (@itsgabrielleu) 24 janvier 2020

Terry Crews s’excuse de ne pas soutenir Gabrielle Union

Après de nombreuses réactions des fans et des critiques pour ses remarques, Crews s’est tourné vers Twitter pour présenter des excuses à Union pour ses déclarations.

“Je veux que vous sachiez que je n’ai jamais eu l’intention d’invalider votre expérience – mais c’est ce que j’ai fait”, a-t-il déclaré au milieu d’une série de tweets d’excuses. “Je m’excuse. Vous avez traversé beaucoup de choses dans cette entreprise, et avec cela je sympathise avec la lutte pour l’équité et l’égalité sur le lieu de travail. »

@itsgabrielleu, je veux que vous sachiez que je n’ai jamais eu l’intention d’invalider votre expérience, mais c’est ce que j’ai fait. Je m’excuse. Vous avez traversé beaucoup de choses dans cette entreprise, et avec cela, je sympathise avec la lutte pour l’équité et l’égalité sur le lieu de travail.

– terry crews (@terrycrews) 31 janvier 2020

Les équipages ont admis dans un tweet de suivi que les commentaires du public dirigés contre lui l’ont fait réagir sans réfléchir, faisant ainsi des commentaires non favorables à Union. Il a également noté que bien que son expérience ait été agréable, cela ne signifie pas que quelqu’un d’autre le reflète. “J’ai parlé de mon point de vue personnel sans d’abord prendre en compte l’expérience de quelqu’un d’autre”, a-t-il déclaré. “

Je vous entends, je vous respecte et vous comprends. Je suis désolé et je suis là pour vous soutenir. J’ai parlé de mon propre point de vue personnel sans prendre en considération au préalable l’expérience de quelqu’un d’autre.

– terry crews (@terrycrews) 31 janvier 2020

Dwyane Wade ne se soucie pas des excuses de Terry Crews

Wade a été un fervent partisan de sa femme tout au long de cette épreuve. Lorsque la nouvelle du licenciement d’Union a éclaté pour la première fois, il s’est prononcé sur Twitter pour défendre sa femme.

Wade a d’abord mentionné à quel point sa femme était formidable en tant qu’hôte, soulignant les interactions des médias sociaux d’Union et les notes de l’émission. Il a ensuite exprimé son choc face à son licenciement.

«Les hommes mentent, les femmes mentent, les chiffres ne le font pas» Au cours de la dernière année, beaucoup de gens m’ont contacté pour dire que ma femme @itsgabrielleu est la principale raison pour laquelle ils ont commencé à regarder #AGT ou qu’ils aiment sa perspicacité et sa sincérité sur le spectacle.

– DWade (@DwyaneWade) 27 novembre 2019

“Donc, quand j’ai appris que ma femme était licenciée – ma première question était évidemment pourquoi!”, A demandé Wade dans un tweet de suivi. “J’attends toujours une bonne réponse à cette question. Mais si quelqu’un connaît @itsgabrielleu ou a entendu parler d’elle, vous savez qu’elle est un défenseur de notre communauté et de notre culture. »

Alors, quand j’ai appris que ma femme était licenciée, ma première question était évidemment pourquoi!? J’attends toujours une bonne réponse à cette question. Mais si quelqu’un connaît @itsgabrielleu ou a entendu parler d’elle, vous savez qu’elle est un défenseur de notre communauté et de notre culture.

– DWade (@DwyaneWade) 27 novembre 2019

Après les excuses de Crew sur Twitter, Wade a tweeté: «Quelqu’un, veuillez prendre le téléphone @terrycrews.»

Crews n’a pas répondu, mais si les dernières semaines sont un indicateur, les allers-retours concernant cette affaire se poursuivront.