Ce que Jimmy Page pensait des «graffitis physiques» perdus lors du transfert du disque au CD

Si vous n’aviez qu’un mot pour décrire le Graffiti physique de Led Zeppelin (1975), «écrasant» pourrait être la voie à suivre. Entre «Custard Pie» au début de Side One et les derniers moments de «Sick Again» sur Side Four, Zep a mis 83 minutes de musique puissante sur son double album.

En chemin, Jimmy Page et Zep ont laissé tomber certains des chefs-d’œuvre du groupe. En fait, si vous regardez les chansons de clôture des trois premières faces de l’album, vous trouvez trois pistes dans le canon Zep.

Après «In My Time of Dying» sur la première face, les auditeurs ont obtenu l’épopée «Cachemire» à la fin de la seconde face. Sur le troisième côté, Page a clôturé avec l’une de ses meilleures compositions (et productions globales), «Ten Years Gone».

Lorsque Physical Graffiti est sorti sur CD, la sortie a évidemment perdu l’impact du séquençage original de Page. Dans une interview en 2015, Page a reconnu que le LP original à quatre faces était la façon dont le sixième album de Zep devait être entendu.

Jimmy Page pensait que les grandes chansons devraient se terminer avec chaque album

Parlant avec The Guardian à l’occasion du remastering de Physical Graffiti, Page avait toujours beaucoup d’enthousiasme pour la sortie de 40 ans. “Un double album était si bon pour Zeppelin”, a-t-il déclaré. Il a également expliqué comment il avait à l’origine arrangé les pistes.

“Chaque côté du vinyle a été séquencé pour mettre en valeur tout ce qui s’y trouvait, il ne s’agissait donc pas de chevilles carrées dans des trous ronds. N’importe laquelle des quatre faces pourrait être votre face préférée. »Lorsque l’intervieweur a demandé si le séquençage du CD avait« déséquilibré l’album », Page a convenu que c’était le cas.

“Absolument … ce n’était pas prévu pour être comme ça”, a-t-il dit. «Ces chansons -« In My Time of Dying »,« Cachemire »- sont censées être: c’est tout. Rien ne suit cela. Vous avez besoin de temps pour reprendre votre souffle. ”

Sur la version CD de Physical Graffiti, les auditeurs obtiennent un barrage de rock prolongé dans le premier disque sans interruption après l’écrasement “In My Time of Dying”. Même avec le répit de “Houses of the Holy” (piste quatre), vous avez en effet sentir «piétiné sous le pied» (piste cinq) au moment où vous atteignez le «Cachemire».

Le meilleur séquençage de la page est peut-être venu sur «Led Zeppelin IV»

Alors que l’ordre des pistes de Page sur le LP Physical Graffiti s’est bien déroulé, l’album était par définition une version plus lâche. Après tout, il a inclus des chansons de sessions précédentes (“The Rover”, “Boogie With Stu”) ainsi que de nouvelles compositions et enregistrements (“Kashmir”, “Sick Again”).

Pourtant, la sélection de morceaux de Page sur les trois premiers côtés de Physical Graffiti compte parmi ses meilleurs. En termes de débit et de qualité globale, seul Led Zeppelin IV peut revendiquer un avantage. Naturellement, c’est une sortie difficile pour n’importe quel groupe (même celui qui l’a fait).

Commencer une partie d’album avec “Black Dog” avant de terminer avec “Stairway to Heaven” met déjà en place une tâche impossible. Mais quand Zep a débuté la deuxième équipe avec «Misty Mountain Hop» avant de terminer avec «Quand la levée se brise», ils ont livré l’un des plus grands enregistrements de l’histoire du rock.

