Ce que Kate Middleton veut que George, Charlotte et Louis se souviennent de leur enfance

Kate, la duchesse de Cambridge reste l’un des membres les plus populaires de la famille royale, année après année. Kate fait partie du cercle royal depuis près de deux décennies et a réussi à rester remarquablement exempte de controverse.

Le public aime sans aucun doute Kate et alors qu’elle se transforme lentement pour assumer de plus en plus de responsabilités au sein de la famille royale, elle a pu maintenir une quantité incroyable de grâce et de dignité. Une chose que les gens adorent de la duchesse de Cambridge est la façon dont elle semble vraiment être une grande mère pour ses enfants.

Récemment, Kate a donné une rare interview où elle a parlé de l’éducation de ses enfants et des moments dont elle espère qu’ils se souviendront toujours.

Combien d’enfants Kate Middleton a-t-elle?

Kate a été élevée dans une famille solide de la classe moyenne supérieure du Berkshire, en Angleterre. Elle a un frère et une sœur et est restée proche de ses frères et sœurs au fil des ans.

Kate a fréquenté l’Université de St. Andrews, où elle a rencontré le prince William. Les deux sont devenus rapidement des amis et ont commencé à se fréquenter en 2003. Au cours des années suivantes, Kate et le prince William ont été vus plusieurs fois ensemble, mais le jeune couple a travaillé dur pour garder leur romance à l’abri des regards indiscrets des médias.

Bien que Kate et le prince William se soient séparés brièvement en 2007, ils se sont rapidement réunis et sont restés inséparables après cela. Fin 2010, le couple s’est fiancé, le prince William présentant à Kate la bague de fiançailles en saphir et diamant de sa défunte mère.

Début 2011, Kate et le prince William se sont mariés, lors d’une cérémonie somptueuse qui a été regardée par des millions de fans et de supporters royaux. Les deux hommes ont annoncé qu’ils attendaient un bébé fin décembre 2012 et ont accueilli leur premier enfant, Prince George, en juillet 2013.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont depuis eu deux autres enfants: la princesse Charlotte et le prince Louis.

Kate Middleton est une maman pratique

Le prince William et Kate sont des gens très occupés, avec de nombreuses responsabilités et tâches à accomplir chaque jour. Cependant, ils sont clairement très heureux d’être avec leurs enfants et sont beaucoup plus actifs que de nombreux parents royaux.

Le couple a souvent été vu à genoux pour parler face à face avec leurs enfants, ce qui montre qu’ils n’ont pas peur de se mettre à leur niveau et de se lier avec eux.

Kate est également connue pour devenir stricte avec ses enfants de temps en temps et a été vue en train de réprimander ses enfants quand ils deviennent trop tapageurs en public ou lancent des crises de colère. Dans l’ensemble, Kate et le prince William semblent vraiment apprécier d’être parents et aiment passer du temps avec les trois petits.

Qu’a dit Kate Middleton lors d’un podcast récent?

La duchesse de Cambridge a continué à établir de nouvelles normes et à briser les barrières en matière de parentalité au sein de la famille royale. Récemment, elle a accordé une interview au podcast populaire Happy Mum, Happy Baby, où elle a parlé de la parentalité et de ses espoirs particuliers pour ses trois jeunes enfants.

Kate s’est ouverte et a déclaré: «Quelqu’un m’a demandé l’autre jour, que voudriez-vous que vos enfants retiennent de leur enfance? Et je pensais que c’était une très bonne question, car en fait, si vous y pensez vraiment, est-ce que je m’assois pour essayer de faire leurs calculs et d’orthographier les devoirs pendant le week-end. Ou est-ce le fait que nous sommes sortis et avons allumé un feu de joie et nous sommes assis pour essayer de cuisiner des saucisses qui n’ont pas fonctionné parce qu’elles sont trop humides?

En fin de compte, Kate a affirmé que ces moments sont ceux dont elle «voudrait qu’ils se souviennent» plutôt qu’un «ménage stressant». Elle a également admis que «les choses simples, comme regarder un feu un jour vraiment pluvieux offrent un tel plaisir.»

Il ne fait aucun doute que l’honnêteté et l’ouverture d’esprit de Kate à l’égard de la parentalité lui feront gagner encore plus de fans au fil des semaines.