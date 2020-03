Ce que Kylie Jenner aurait besoin de Travis Scott avant de le reprendre

Kylie Jenner et Travis Scott ont choqué le monde lorsqu’ils se sont séparés. Les anciennes flammes ont éclaté en septembre 2019 après plus de deux ans ensemble. Mais ils sont restés proches et ont continué à passer du temps ensemble avec leur fille, Stormi Webster.

Alors que des rapports récents affirment qu’ils se sont réconciliés secrètement, des sources internes ont déclaré que ce n’était pas le cas. Cependant, cela ne signifie pas que cela ne se produira pas. Un nouveau rapport indique que Jenner est ouvert à la réconciliation tant que Scott lui promet sa loyauté.

Travis Scott et Kylie Jenner sur le tapis rouge lors d’un événement en août 2019 | Jon Kopaloff / FilmMagic

Kylie Jenner veut vraiment qu’ils soient sur la même longueur d’onde, selon le rapport

Suite à la nouvelle de la séparation de Jenner et Scott, des sources ont attribué leur rupture à leurs intérêts et modes de vie conflictuels. Les gens ont déclaré à l’époque qu’ils «n’étaient pas tout à fait sur la même longueur d’avance», affirmant que Jenner voulait se concentrer sur leur vie familiale tandis que Scott préférait garder son attention sur sa carrière musicale.

Mais une source a déclaré à HollywoodLife le 27 mars que s’il changeait d’avis et décidait de s’engager envers elle et leur famille, Jenner le reprendrait.

“Kylie serait totalement avec lui si elle lui faisait confiance, mais elle a encore du mal à le faire”, a déclaré l’initié.

Kylie Jenner reste célibataire

Il reste à voir si elle et Scott se remettront ensemble. Mais en attendant, la star de Kylie Cosmetics semble tenir le coup.

“Elle ne cherche personne d’autre pour le moment”, a poursuivi la source. «Sa famille adorerait ça pour elle, mais surtout sa maman pense qu’elle est jeune et veut qu’elle vive tout autant ou une vie normale et aime être encore jeune. Elle ne veut pas qu’elle grandisse si vite et s’installe. Ils aimeraient la voir célibataire et sortir ensemble et s’amuser. “

Jenner a fait éclater des rumeurs d’amour avec Drake lorsqu’ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises fin octobre 2019. Cependant, des sources ont déclaré à Us Weekly le mois suivant qu’ils avaient finalement des intérêts différents et avaient décidé de ne rien poursuivre de sérieux.

Kylie Jenner et Travis Scott partagent toujours un lien spécial

Ils ne sont peut-être pas ensemble, mais un titre ne pourrait pas les rapprocher. La source de HollywoodLife a poursuivi en disant que bien qu’ils ne soient pas dans une relation officielle, les deux partagent toujours une “connexion très forte” et se seraient même “à nouveau liés”.

«Ils ont tellement d’amour et de respect l’un pour l’autre», a déclaré la source, ajoutant, «mais ils semblent vouloir des choses différentes à long terme. La famille de Kylie comprend cela et la soutient et ils adoreront et incluront toujours Travis parce qu’ils le considèrent comme une famille. Ils ne se battent pas et ils s’entendent très bien, surtout pour le bien de (leur fille de 2 ans) Stormi. “

Aww. Prenez des notes, parce que c’est comme ça que vous le faites.

