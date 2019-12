Ce que les fans avaient à dire à propos de «vivre devant un public de studio»

Surfant sur la queue du succès de «Live devant un public de studio» avec Tous dans la famille et Les Jeffersons, ABC a décidé de faire tapis pour un autre tour. Avec Jimmy Kimmel et Kerry Washington en tant que co-producteurs exécutifs, les téléspectateurs ont eu droit à une version live de Bon temps mercredi soir.

Les fans attendaient avec impatience l'événement télévisé dans l'espoir qu'il susciterait des sentiments de nostalgie et rendrait justice à l'original. Cela a-t-il apporté les rires et le cœur que les téléspectateurs voulaient?

Viola Davis, Tiffany Haddish, Corinne Foxx dans «Live devant un public de studio, Good Times» | Eric McCandless via .

Quel épisode de «Good Times» a été joué en direct et qui y était?

Comme cela a été fait avec la production printanière de «Live devant un public de studio», un épisode de Bon temps a été recréé. Cette spéciale de 30 minutes a ramené le public à la troisième saison de Bon temps quand "The Politicians" a été diffusé en 1975.

Anthony Braugher et Viola Davis ont joué James et Florida Evans, Jay Pharaoh est entré dans le rôle de J.J. Evans, tandis que Corinne Foxx est apparue comme fille Thelma et Asante Blackk comme le plus jeune fils Michael. Tiffany Haddish a été choisie pour incarner Willona, ​​leur voisine et meilleure amie de la Floride.

Dans l'épisode, James et J.J. soutenir un candidat lors d'une élection municipale tandis que la Floride, Willona et Thelma prévoient de voter pour l'opposition, un candidat nommé Jimmy Pearson (Jharrel Jerome). Les opinions opposées provoquent des frictions dans la famille et les choses s'intensifient lorsque les femmes décident d'aider Pearson dans sa campagne contre l'échevin Alderman Davis. Tu te souviens de lui?

Il y a eu quelques surprises pour les fans de «Good Times»

Avant le début de l'épisode, Jimmy Kimmel a accueilli Jimmie Walker, Bern Nadette Stanis et Ja’Net DuBois sur le plateau, et Stanis a claqué la porte de Walker de la même manière que Thelma l'a fait à J.J. a l'époque. Cette ouverture était amusante pour les fans de longue date de la série. Kimmel a également pris le temps de reconnaître que le spectacle a été créé par Eric Monte et Michael Evans.

Outre les apparitions de certains des acteurs originaux, la chanson thème a été interprétée par la légendaire chanteuse soul Patti LaBelle aux côtés de l'acteur Anthony Anderson. Mais ce ne sont pas les seules surprises.

Lorsque l'échevin Davis a frappé à la porte pendant l'épisode, les fans ont vu que c'était John Amos qui jouait le rôle. Amos était James Evans dans l'original et le voir a encouragé les téléspectateurs.

Twitter était vivant avec des commentaires sur «Good Times»

Les yeux étaient fixés sur la télévision pour voir comment cette version du classique Norman Lear bien-aimé s'en tirerait. Les opinions étaient mitigées et de nombreux commentaires sur Twitter visaient le casting. Alors que l'apparition de John Amos a provoqué une célébration et que les gens aimaient Davis en Floride, certaines des autres performances ont été critiquées.

Un utilisateur a écrit: «Le casting est désactivé – James est trop civil, Thelma est trop léger (et ne peut pas agir), Willona est trop Tiffany, Michael est trop sec et JJ essaie trop fort. Le tout n'est qu'un gâchis complet, sauf Viola et John Amos. »Un autre commentateur a déclaré: "Ils ne disent pas leurs lignes de façon drôle, ils les disent trop sérieux."

Un spectateur a comparé Braugher à Shakespeare et aurait préféré plus de grain dans sa performance. Certains fans étaient heureux d'être remontés dans le temps mais pensaient qu'un autre épisode aurait dû être choisi.

D'autres se sont plaints que le chronomètre était hors service. Beaucoup sont prêts à regarder s'ils essaient de faire Bon temps encore une fois, en disant que Tous dans la famille était meilleur sur cette deuxième manche.