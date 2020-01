Ce que les fans de Taylor Swift pensent vraiment de la bande-annonce de “Miss Americana”

La bande-annonce du documentaire original de Taylor Swift sur Netflix, «Miss Americana», a été publiée plus tôt cette semaine et les vrais Swifties peuvent difficilement se contenir.

Bande-annonce «Miss Americana» de Taylor Swift

La bande-annonce montre un nouveau côté de Swift – un vrai côté émotionnel d’une personne qui se débat comme moi et vous. Nous l’entendons parler du rôle qu’elle a senti qu’elle devait jouer tout au long de sa carrière, et à quel point c’est bon de finalement être elle-même.

“Tout au long de ma carrière, les dirigeants de labels diront simplement:” Une jolie fille ne force pas ses opinions sur les gens. Une gentille fille sourit et salue et dit merci. “Je suis devenue la personne que tout le monde voulait que je sois.”

La bande-annonce évoque son entrée dans la clandestinité pendant un an, brisant son silence sur la politique et trouvant sa voix en tant qu’artiste. Il présente également un câlin doux de Joe Alwyn. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Si vous êtes un Swiftie, pas grand-chose.

Ce que les fans de Taylor Swift pensent de la bande-annonce de “Miss Americana”

Les fans de Swift ont immédiatement pris la section des commentaires de la vidéo YouTube de la bande-annonce.

De nombreux fans ont déclaré à quel point ils étaient fiers de Swift d’avoir trouvé sa voix. Ils ont écrit sur sa résilience et sa positivité.

“Oh mon Dieu!! Taylor Swift est une combattante et une croyante, une chose qui m’étonne vraiment, peu importe combien les gens la détestent et essaient de la tirer vers le bas, elle ressort toujours plus forte. TOUJOURS », a commenté un fan.

“Je suis en train de briser les gars. Elle est venue tellement, si loin et elle est si forte, si inspirante, si féroce, si franche et pourtant si ancrée. Je l’aime et je le ferai toujours, toujours », a écrit un autre.

“Taylor, elle a tant lutté dans sa vie, quoi que les gens aient fait pour la démolir, mais elle le rend positif et maintenant elle est comme un bâtiment solide qui ne peut jamais être détruit”, a commenté un autre fan.

Certains fans ont expliqué à quel point ils étaient excités de voir Swift comme une personne «normale» dans le documentaire.

«J’adore quand les célébrités montrent leur côté normal et que nous pouvons tous nous identifier et montrer à quel point elles sont vraiment humaines !!! Taylor Swift est une femme tellement incroyable qu’elle est un vrai modèle !!! », a écrit un fan.

Certaines Swifties espèrent que le documentaire convaincra les opposants Swift de reprendre leurs esprits.

«Ce documentaire, je veux que tous les haineux le voient pour qu’ils comprennent qu’elle est aussi une personne humaine, pas de quoi haïr…. comme sérieusement les gens détestent toujours quelqu’un qu’ils ne connaissent pas au lieu de profiter de leur vie », a commenté un autre.

Et certains fans ont été surpris (surtout, apparemment, agréablement) d’entendre sa malédiction.

“Taylor dit également que le mot f est la meilleure chose que j’aie jamais entendue”, a écrit un fan.

“Miss Americana” fait ses débuts le 31 janvier dans certains cinémas et sur Netflix.

