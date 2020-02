Ce que pense vraiment Oliver Jackson-Cohen des fans qui moulent HIM dans un spectacle Marvel

Le concept de «fan-casting» est devenu un passe-temps sur les réseaux sociaux au cours des dernières années, presque au point où des sites Web entiers sont désormais disponibles sous forme de forums. Certains studios ont même visité ces sites pour avoir les meilleures idées sur la distribution de certaines parties dans les grands films de franchise.

Une célébrité récente a répondu à ses fans qui voulaient le lancer pour un nouveau méchant critique de Marvel.

Un anti-héros prévu pour les futurs films Marvel est Moon Knight (ou Marc Spector), malgré les choix de casting pour les fans de partout. Tout le monde, de Daniel Radcliffe à Pedro Pascal, s’est moqué des prétendants.

Selon un grand nombre de fans de Marvel, Oliver Jackson-Cohen serait le meilleur choix. La réponse de Cohen à ses fans était plus qu’un peu humble.

Pourquoi Oliver Jackson-Cohen semble être le choix de casting parfait

Oliver Jackson Cohen | Stuart C. Wilson / .

Peut-être que tout le monde ne sait pas encore qui est Oliver Jackson-Cohen, bien qu’il soit dans quelques projets de haut niveau. Il a récemment joué dans le remake populaire de Netflix de The Haunting of Hill House, y compris dans le prochain suivi. De plus, il jouera l’Invisible Man dans une adaptation / redémarrage sur grand écran à venir de l’histoire de H.G. Wells.

Avant de faire ces projets, il a beaucoup travaillé à la télévision et au cinéma britanniques étant donné qu’il est né à Londres. Cependant, il est d’origine juive égyptienne, un facteur important puisque le personnage de Marc Spector est le même.

Oui, c’était un élément clé pour expliquer pourquoi les fans pensaient que Cohen serait le parfait. Ajoutez à cela que Marvel adore embaucher ceux qui ne sont pas trop connus non plus pour en faire de plus grandes stars.

Toutes les étoiles semblent alignées pour que Cohen se joigne. Le seul problème est qu’il n’avait aucune idée de ce dont parlaient ses fans lorsque les commentaires du casting ont eu lieu sur les réseaux sociaux.

Oliver Jackson-Cohen n’est pas trop familier avec Moon Knight

C’est un Moon Knight donné qui n’est pas trop familier aux fans occasionnels de bandes dessinées. Tout le monde n’a pas lu la bande dessinée de Marvel d’autrefois pour connaître tous les personnages qui pourraient être adaptés.

En outre, Moon Knight / Marc Spector n’a pas encore apparu dans aucun film sur grand écran. Pas étonnant qu’Oliver Jackson-Cohen ait affirmé qu’il n’avait aucune idée de ce que ses fans disaient en le pressant sur son Instagram pour jouer à Moon Knight.

Certains pourraient trouver amusant qu’il était si déconcerté, même si c’est sans doute rafraîchissant de savoir qu’il n’est pas un nerd Marvel. Il semble que certains des choix de casting les plus parfaits de l’histoire aient généralement impliqué l’acteur ne sachant rien du personnage avant de finalement faire des recherches.

Il est toujours très intéressé à jouer le rôle. Ses récents commentaires l’ont amené à dire qu’il aimerait faire partie du MCU. Qui ne paierait pas mieux les chèques de paie du studio que n’importe quel studio au monde?

Jouer à Moon Knight repousserait de nouvelles limites de super-héros

Quel que soit le personnage de Moon Knight, l’acteur impliqué deviendra probablement une partie essentielle de l’histoire des super-héros. Quiconque connaît le personnage sait qu’il a trois personnalités distinctes, ce qui en fait le premier super-héros souffrant de troubles de la personnalité multiple.

En d’autres termes, ce serait le premier personnage de Marvel souffrant d’une maladie mentale à explorer en profondeur. Donner un portrait plus humanisé d’un super-héros comme celui-ci est attendu depuis longtemps et nécessite le meilleur acteur possible.

Cohen a fait un excellent travail lors de ses débuts américains ces derniers temps. Même ainsi, il n’a toujours pas été testé pour s’attaquer à quelque chose d’aussi complexe que le serait Moon Knight. Une chose est sûre, il dit (facétieusement) à ses fans d’aller à Marvel pour leur dire de le désigner comme Marc Spector.

Le casting de fans a parfois fonctionné auparavant, ce qui ne fait que gagner du temps aux studios en organisant des centaines d’auditions. Pas que les fans n’aiment pas voir les innombrables cassettes d’audition des stars de la liste A qui finalement ne gagnent pas le rôle.