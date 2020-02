Avant que Peter Weber ne soit célibataire, il participait à la saison de Hannah Brown de The Bachelorette. Le public a fait sa connaissance en tant que pilote malade d’amour qui aimait ramasser Brown et la mettre sur différentes surfaces pour le distinguer (table de billard, rebord de jacuzzi, etc.).

Dans une interview récemment diffusée par Weber avec BuzzFeed, il a parlé des différences entre être un candidat à The Bachelorette et être le célibataire. Surprise, surprise, le pilote préfère de loin être le célibataire.

«J’ai adoré être célibataire, bien sûr, plus que d’être membre de The Bachelorette. La Bachelorette était géniale mais je n’ai jamais eu cette énorme personnalité, donc les dates de groupe étaient toujours un peu bizarres pour moi. Je ne voulais pas avoir à faire trop d’efforts pour sortir. J’ai donc toujours lutté avec ça », a-t-il déclaré. “Mais étant célibataire, vous avez beaucoup de chance d’avoir beaucoup de femmes incroyables là-bas qui essaient de poursuivre une relation avec vous également. Je pensais simplement que ce rôle était bien meilleur pour moi que l’autre. »

Ce que Peter Weber a copié de la saison de Hannah Brown de «The Bachelorette»

On a également demandé à Weber ce qu’il avait appris de la saison de Brown qu’il avait appliqué à la sienne. Apparemment, il aimait quelque chose que Brown a dit en tant que leader, qu’il l’a copié «presque mot pour mot» au cours de sa saison.

«Je viens de dire à toutes les femmes de la première nuit – et je sais qu’Hannah l’a dit sa première nuit, je l’ai presque copiée mot à mot parce que j’adorais – juste être si crue et si vulnérable avec moi dès le début début. Je sais que c’est une situation étrange. C’est parfois inconfortable, mais ne vous retenez pas du tout », a-t-il déclaré.

Weber souhaite qu’il aurait écouté la demande de Brown à l’époque car il sentait qu’il avait attendu trop longtemps pour s’ouvrir sur ses sentiments.

«Je sais une chose que j’ai faite, c’est que je me suis retenu avec Hannah et j’étais probablement la dernière personne à lui exprimer ce que je ressentais vraiment. Je me suis toujours un peu frappé pour avoir fait ça. Je souhaite que non. Je me souviens avoir essayé de transmettre cette leçon tout de suite aux femmes: ne faites pas la même erreur. J’ai l’impression que les femmes ont probablement pris cela un peu trop à cœur parce qu’elles m’ont laissé l’entendre à chaque seconde qu’elles pouvaient. Hé, je suppose que je l’ai demandé. Je ne peux donc pas me plaindre », a-t-il déclaré.

Qui Peter Weber pense être le prochain célibataire

On a également demandé au pilote qui d’autre il aurait aimé voir de la saison de Brown en tant que célibataire.

“Dustin,” répondit-il sans hésitation. «Dustin Kendrick à 100%. C’était mon pote. Il sait ce qu’il veut. C’est un mec très mature. Bon mec, bon au cœur mec. J’adorerais le voir avoir une chance. Ce n’est jamais trop tard. Alors Dustin, 2020. Ou, je suppose, 2021. »

