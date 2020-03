Ce que Peter Weber souhaite à Madison Prewett aurait fait au lieu de lui donner un ultimatum

Peter Weber et Madison Prewett ont eu quelques semaines difficiles sur The Bachelor. La semaine Fantasy Suites est toujours difficile pour les concurrents restants. Penser au gars que vous aimez potentiellement coucher avec d’autres femmes n’est jamais amusant. Mais pour Prewett, les enjeux étaient encore plus élevés alors qu’elle entrait dans la semaine avec un énorme secret.

Madison Prewett et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

Quel était le secret de Madison Prewett?

Bien que Weber ait passé plus de temps avec Prewett que certaines des autres femmes, elle n’avait toujours pas trouvé le temps de lui dire qu’elle se sauvait pour le mariage. Bien qu’une relation ne soit pas uniquement une question de sexe, nous savons depuis le temps de Weber sur The Bachelorette que le sexe est assez important pour le gars. (Rappelez-vous sa date de moulin à vent tristement célèbre?)

“Je me sens vraiment déchirée en ce moment”, a-t-elle déclaré aux caméras lors de l’épisode de cette semaine. «Nous sommes à un point où c’est vraiment sérieux et vraiment réel, et je développe des sentiments de plus en plus forts pour Peter. Mais je ne pense pas que Peter sache à quel point j’ai du mal à passer au niveau suivant de Fantasy Suites et à l’engagement. C’est une étape vraiment énorme et majeure. Ma foi est littéralement tout pour moi, et donc je me suis sauvé pour le mariage. “

Madison lance un ultimatum à Peter

En raison de la façon dont Prewett voit le sexe, elle ne pourrait pas continuer à sortir avec Weber s’il avait couché avec l’une des autres femmes.

“Alors qu’est-ce que tu dis, si je devais passer la nuit avec quelqu’un d’autre, ce n’est pas quelque chose que tu pourrais …” demanda Weber lorsqu’elle lui raconta ses sentiments.

“Ça va être vraiment difficile pour moi si c’est le cas”, a déclaré Prewett.

Ce que Peter Weber souhaite que Madison Prewett ait fait

C’était probablement beaucoup d’informations à traiter par Weber en si peu de temps. Il a récemment admis qu’il souhaitait que Prewett lui ait parlé du sujet plus tôt.

“J’aurais adoré avoir eu cette conversation un peu plus tôt, sans déboucher sur la semaine des suites fantastiques”, a déclaré Weber à People. “Mais je ne lui reproche pas du tout ce qu’elle m’a dit, parce que j’ai été très clair avec toutes les femmes dès la première nuit pour partager s’il vous plaît ce qui vous tracasse.”

Mais Weber ne considère pas ce que Prewett a dit comme un ultimatum.

“Ne retenez rien, et si cela vous tient à cœur, j’ai besoin de le savoir”, a-t-il poursuivi. “Et c’est tout ce qu’elle a fait. Les gens essaient de dire que c’est un ultimatum. Ce n’était pas le cas. Elle sentait simplement que j’avais besoin de savoir ce qu’elle ressentait et je pouvais voir à quel point c’était inconfortable pour elle d’avoir cette conversation avec moi. Mais à la fin de la journée, je suis hypocrite si j’essayais de dire que ce n’était pas bien pour elle de faire ça. “

Où se situe leur relation?

Weber a fini par être intime avec au moins l’une des autres femmes.

“Je ne veux pas que cela ressemble à une question de sexe, mais c’est vraiment une grande chose en ce moment pour nous”, a-t-il déclaré à Prewett. “Je ne sais pas comment faire autrement. Je serai juste très honnête et je ne donnerai aucun détail, mais j’ai été intime et je ne peux pas vous mentir à ce sujet. “

Cela fit que Prewett se leva de table en larmes. Leur date s’est terminée sans aucune assurance de Prewett quant à savoir si elle pouvait continuer ou non la compétition.