Ce que Ramona Singer et Luann de Lesseps pensent vraiment de la sortie de Bethenny Frankel

Quand “Real Housewives of New York” premières ce soir, il le fera sans Bethenny Frankel.

La star de l’OG – qui a fait les trois premières saisons, est partie pour trois et est revenue pour cinq autres – a choqué tout le monde lorsqu’elle a quitté la série quelques jours avant le début de la saison 12. Bien que les téléspectateurs puissent la manquer, cela ne ressemble pas nécessairement à celui de ses costars.

TooFab a rattrapé les deux Luann de Lesseps et Ramona Singer avant la première, car ils ont expliqué comment c’était différent de filmer sans elle et de le faire sonner comme une expérience plus agréable.

“C’est comme s’il y avait plus d’oxygène dans la pièce”, a expliqué Lu. «Les femmes ont plus de place pour respirer. Souvent, tout était à propos de Bethenny et maintenant j’ai l’impression que nous allons en savoir plus et apprendre à connaître la nouvelle femme au foyer et j’ai juste l’impression qu’il y avait juste plus de place pour nous respirer et montrer nos vies d’une manière qui n’était pas nécessairement l’occasion. “

Notant qu’elle respectait Bethenny “énormément” et estimait que Frankel était “génial dans la série”, Singer a déclaré que les femmes se sentaient toutes un peu plus libres de filmer cette fois-ci.

“Elle est géniale à bien des égards, mais c’est une personnalité très énorme qui peut parfois … nous étions sur des œufs avec elle parce que nous ne savions pas ce qui la déclencherait, vous savez?” elle a expliqué. “La meilleure façon d’être est quand vous pouvez être à l’aise avec les gens, être vous-même. Et cette saison, nous pourrions nous montrer davantage parce que nous n’avions pas quelqu’un qui était … J’essaie de le dire correctement.”

“Bethenny était super pour la série mais c’était toujours à propos d’elle”, a poursuivi Singer, trouvant ses mots. “Il va y avoir des épisodes où Dorinda a fait quelque chose, elle a planifié quelque chose et c’était hystérique, elle a dit: ‘Si Bethenny était là, je ne pourrais jamais faire ça parce que si elle en avait vent, elle me ferait caca.'” “

“Je la respecte énormément, mais quand il s’agit de filmer avec elle, il est très difficile pour nous d’être nous-mêmes”, a-t-elle ajouté.

Ramona a également promis que la nouvelle saison ne serait pas aussi “sombre” qu’elle l’était dans le passé, en veillant à noter que certains des sujets les plus sombres n’étaient pas nécessairement la faute de Bethenny. En ce qui concerne les intrigues “sombres”, les dernières saisons se sont concentrées sur la spirale descendante et l’arrestation de Lu, ainsi que sur Bethenny aux prises avec la mort de son petit ami Dennis Shields.

“Quand Bethenny était sur les dernières saisons – je ne vais pas dire qu’elle était la raison pour laquelle, ce n’est pas juste à dire – mais il est devenu très sombre”, a déclaré Ramona. «Les téléspectateurs verront que nous avons nos escarmouches et nous ne sommes pas d’accord, mais il ne fait jamais noir. Et nous sommes drôles.

“RHONY” sera présenté en avant-première le jeudi 2 avril sur Bravo.