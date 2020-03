Ce que Willie Geist de «Today Show» dit que personne ne lui a dit d’être papa

Willie Geist du Today Show et Sunday Today est un favori des fans sur les programmes de nouvelles du matin NBC. Journaliste chevronné et père de famille dévoué, Geist partage souvent des histoires du front intérieur sur sa femme Christina et ses deux enfants, Lucie, 12 ans, et George, 10 ans.

Le journaliste apprécie clairement son rôle de père et a déjà discuté de certains aspects surprenants de la paternité.

«Today Show’s» Willie Geist | Banque de photos Nathan Congleton / NBC / NBCU via .

Première fois

Geist a partagé que la naissance de son premier enfant a permis de réaliser ce que signifierait avoir une fille dans sa vie.

“Le

dès que vous êtes dans la salle d’accouchement avec votre premier enfant, vous vous sentez

tourner vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur », a déclaré l’animateur de Sunday Today en 2018,

selon NBC News. “De

bien sûr avant les enfants, j’ai essayé d’être désintéressé avec ma femme et mes amis – mais vous

ressentez simplement la responsabilité qui donne à réfléchir pour une nouvelle personne. Vous ne pouvez pas croire que

l’hôpital est comme, “OK, bonne chance, au revoir!” “

Le journaliste était reconnaissant pour le comportement tranquille de sa femme quand ils étaient au début de la parentalité. “Quand Lucie a eu sa première couche sale, j’ai paniqué un peu – je n’avais jamais changé de couche, pas même une poupée en cours de parentalité”, a révélé Geist. “Mais ma femme avait ce sentiment de calme absolu et a dit:” Oh, votre petit corps fonctionne! “J’ai réalisé: Un, je me suis bien marié, et deux, ce n’est pas une crise, c’est une chose merveilleuse. La perspective.”

Les priorités de Geist après le bébé

La star de Today Show est clairement travailleuse et

ambitieux, mais a dû restructurer ses priorités une fois ses enfants nés.

«Je vois le travail différemment qu’auparavant», a déclaré Geist. «Il y a onze ans, quand j’avais ma fille, j’ai toujours voulu prendre le travail supplémentaire et dire oui à tout et impressionner mes patrons. Maintenant, plus que jamais, j’évalue ce qui est vraiment important. »

Geist sait qu’il devra un jour envoyer ses enfants au monde par ses propres moyens et veut savourer le temps qu’il a actuellement avec eux. “Dans sept ans, ma fille partira pour le collège, alors parfois vous manquez la fête du livre d’un ami professionnel pour être à la maison autour de la table”, a-t-il déclaré.

Geist partage ce qui l’a surpris d’être papa

Le père de deux enfants n’a pas

problème de partager sa fierté envers ses enfants et comment il valorise les petites choses

il est témoin. “Les moments les plus spéciaux sont quand vous voyez les choses que vous avez essayées

d’inculquer à vos enfants commencent à fleurir », a expliqué Geist. «J’adore voir Lucie

respectez George, et vice versa, et ils sont très gentils les uns avec les autres.

Mais à l’extérieur de la maison, vous ne savez pas exactement ce qui se passe. “

Geist savoure l’audition

bons rapports sur ses enfants des autres. “Lorsque vous entendez parler d’un autre parent

que votre enfant a de bonnes manières, ou que ce fut un plaisir de les avoir pour

le week-end, c’est incroyable », a-t-il déclaré.

Alors que le dimanche d’aujourd’hui

la personnalité a été jeté beaucoup de boules de courbe parentales, le plus grand

la surprise de la paternité a été la joie que le rôle apporte.

“Être papa est plus amusant que quiconque me l’avait dit”, a révélé Geist. “Au début, vous êtes tellement dépassé par la responsabilité, et bien qu’il y ait toujours des moments difficiles et de longues nuits, à la fin de la journée, c’est beaucoup plus amusant qu’improbable.”

Maintenant que ses enfants sont

hors de la scène des tout-petits, il voit sa relation avec eux évoluer. “Quand

ils sont devenus un peu plus vieux, mes enfants me disent ces longs et sinueux

des histoires tellement drôles et intéressantes », a expliqué Geist. «C’est vraiment amusant.

Vous n’êtes jamais assis là à écouter par responsabilité. Tu aimes vraiment

il.”