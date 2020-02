Ce qui a fait pleurer Barbara Corcoran de «Shark Tank» pour la première fois en 25 ans

Barbara Corcoran d’ABC’s Shark Tank a fait ses preuves en tant que femme d’affaires difficile et astucieuse

investisseur. Démarrer son empire immobilier avec seulement un prêt de 1 000 $ puis vendre

pour 66 millions de dollars en 2001, selon CNBC,

Corcoran est vraiment une force de la nature.

Pourtant, elle a révélé qu’un défi auquel elle était confrontée l’avait fait pleurer pour la première fois depuis des décennies.

Lutter contre un trouble d’apprentissage

Corcoran a été très ouverte sur sa lutte contre la dyslexie. “J’ai lutté avec des lettres et des chiffres toute ma vie”, a déclaré Corcoran dans son podcast “Business Insolite. «Ma plus grande crainte toute la journée était que je sois appelé à lire à haute voix.»

Même à l’âge adulte, l’icône de l’immobilier combat parfois l’insécurité quant à ses capacités intellectuelles. “J’ai l’impression que toute ma vie, je n’ai pas été sûr de ne pas avoir l’air intelligent”, a déclaré Corcoran à Entrepreneur. «J’ai donc l’impression que tout ce que je fais est une tentative constante de prouver à ceux qui m’entourent que je peux me mesurer. Je me prouve également que je court toujours avec insécurité. “

Aujourd’hui, elle se rend compte qu’il existe en fait

positifs résultant de la dyslexie. «Cela m’a rendu plus créatif, plus social et

plus compétitifs », at-elle déclaré. “Il y a une grande liberté d’être dyslexique … si vous pouvez éviter de vous qualifier de perdant dans une école

système qui mesure les gens par As et Bs. “

N’ayant jamais hésité à relever un défi, Corcoran a joué un rôle pour aiguiser ses compétences dans un domaine qui, selon elle, avait été un obstacle en raison de la dyslexie. «C’est difficile pour moi d’apprendre le séquençage, comme les pas de danse», a-t-elle déclaré dans le Us Weekly en 2017. «Je me suis inscrite à Dancing With the Stars pour voir si je pouvais m’en remettre et enfin apprendre à danser.»

Enfiler ses chaussures de danse

Corcoran a suivi l’exemple de ses collègues requins

Mark Cuban et Robert Herjavec et a décidé de faire un tour en tant que candidat sur

ABC Dancing With The Stars dans la saison 25. Cubain, qui est apparu dans la saison

5, a donné à Corcoran un aperçu de ce à quoi s’attendre. “Les conseils que j’ai reçus de

Mark était que [DWTS] était

la chose la plus difficile qu’il ait jamais faite de sa vie », a-t-elle déclaré à People en 2017.

Les conseils du milliardaire

investisseur a pris Corcoran par surprise, même en pensant que le Cubain pourrait avoir été

exagérant. Elle a vite découvert qu’il était sur place.

“Là

est quelque chose à propos de Mark qui vous fait penser que rien n’est difficile pour lui, il

semble traverser tout, et j’aurais dû le croire et ne pas avoir dit

«Oui», car c’est la chose la plus difficile que j’aie jamais faite de ma vie », a-t-elle expliqué.

admis. «C’est vraiment une crise de confiance pour moi… Je suis choqué par la faiblesse

Je suis. Je pensais que j’étais très bon en pression, mais je ne suis pas très bon. “

Aux larmes

Selon ABC News, le stress de la maîtrise des pas de danse a réellement fait pleurer Corcoran pour la première fois en 25 ans, partageant à quel point la danse est complètement différente des affaires.

«Cela a été très difficile parce que j’utilise mon esprit dans mon travail. Je suis toujours en train d’analyser les choses et de fuir mes tripes », a-t-elle déclaré. «Avec la danse, ça n’a rien à l’esprit. Cela a à voir avec ce que vous croyez dans votre cœur, en fait! La chose la plus étrange. Je n’ai jamais rien rencontré de si difficile pour moi. “

Malheureusement, Corcoran a été le premier à être éliminé. Naturellement, la star de Shark Tank a été extrêmement déçue d’être renvoyée chez elle si tôt. «Laissez-moi vous dire que je me sentais comme Cendrillon et que quelqu’un lui avait volé sa citrouille», a-t-elle déclaré à Buzzfeed News. “Immédiatement, j’ai eu honte de moi.”

Le vrai

le magnat de l’immobilier n’est jamais du genre à rester longtemps et a commencé à voir la

positifs qui sont ressortis de l’expérience. «Au moment où je suis rentré à New York

sur ce vol de minuit, je me dis: “Hé, qu’est-ce qui est si mauvais? Je rentre chez moi

belle maison et ma belle famille, je suis arrivé à danser avec ce morceau pour six

semaines de course, et je sais danser – c’est incroyable! », a déclaré Corcoran.

Toujours un acte de classe, Corcoran a partagé

son appréciation pour l’opportunité d’être sur l’émission de téléréalité populaire. “Il

était un tel honneur et probablement la chose la plus excitante que j’ai faite de tout mon

la vie », a-t-elle déclaré lors de son dernier spectacle. “C’est quand vous évitez les trucs

parce que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, ou que les résultats seront probables

mauvais », a-t-elle poursuivi. “Si vous avez ce rêve dans la tête, vous

vaut mieux y aller. “

Elle n’a peut-être pas ramené

Mirror Ball, mais Corcoran est clairement un succès!