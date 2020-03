Ce qui est arrivé à G.W. de Joe Exotic Zoo?

En ce moment, il semble que tout le monde regarde Tiger King, les nouvelles docuseries folles de Netflix. Le spectacle – sur la rivalité entre un gars nommé Joe Exotic, qui garde des centaines de tigres dans son zoo privé en Oklahoma, et Carole Baskin, une amoureuse des animaux qui fera tout ce qu’il faut pour arrêter Exotic – est fascinant. Et cela risque de laisser aux téléspectateurs de nombreuses questions, notamment sur le statut actuel de G.W. d’Exotic. zoo

[Possible spoilers ahead for Tiger King]

Le G.W. Le zoo a un nouveau propriétaire et un nouveau nom

Joe Exotic dans Tiger King | Netflix

Comme le savent ceux qui ont vu Tiger King, Exotic – dont le vrai nom est Joseph Maldonado-Passage – a finalement engagé quelqu’un pour tuer Baskin. Malheureusement pour lui (mais très heureusement pour Baskin), le tueur à gages qu’il a contacté en 2017 s’est avéré être un agent infiltré du FBI. En conséquence, en avril 2019, Exotic a été reconnu coupable de deux chefs de meurtre pour compte d’autrui, ainsi que de huit chefs de violation de la loi Lacey pour falsification des registres d’espèces sauvages et de neuf chefs de violation de la loi sur les espèces en voie de disparition. En janvier 2020, il a été condamné à 22 ans de prison.

Exotic est actuellement derrière les barreaux et il a également perdu le contrôle de son célèbre zoo. En 2015, il a cédé la propriété à un homme nommé Jeff Lowe, en partie pour la garder hors des mains de Carole Baskin, avec laquelle il était engagé dans une action en justice. Mais leur partenariat s’est rapidement détérioré. Lowe a finalement repris l’entreprise et rebaptisé G.W. Zoo comme le parc animalier exotique du Grand Wynnewood.

Sur la page Facebook du zoo, les propriétaires actuels ont fait l’éloge de la série Netflix et ont eu des mots durs pour Exotic. “Je croirai toujours que notre plus grande contribution au règne animal a été d’aider les autorités à éliminer des monstres comme Joe Exotic”, lit-on dans un post. Dans un autre article, ils ont écrit que leurs animaux étaient «heureux et en bonne santé».

Le Greater Wynnewood Exotic Animal Park a des critiques mitigées

Exotic n’est plus impliqué dans le zoo, mais certaines critiques en ligne affirment qu’il n’est toujours pas un endroit idéal pour les animaux.

“Si vous aimez voir des animaux pris au piège dans de petites enceintes dans leurs propres excréments et urine, par tous les moyens, venez ici!” une personne a écrit sur Yelp en août 2019. D’autres se sont plaints de minuscules cages et d’employés impolis. Mais certains ont eu des commentaires positifs et de bonnes choses à dire sur leur visite, et le zoo a une note globale de trois étoiles. Sur TripAdvisor, les avis sont principalement partagés entre ceux qui raffolent de l’expérience rapprochée et personnelle avec les gros chats et ceux qui claquent les lieux.

Selon le site Web du zoo, ils proposent toujours des rencontres avec des animaux, y compris des jeux privés avec des oursons hybrides liger et tiliger. Des critiques – y compris Baskin – ont déclaré que de telles rencontres encourageaient l’élevage d’animaux en captivité afin qu’il y ait un approvisionnement régulier de bébés mignons pour que les gens posent avec.

Le zoo de Joe Exotic déménagera bientôt

Les propriétaires actuels disent qu’ils ont fait de grands changements au zoo. Et un changement encore plus important se profile à l’horizon. Ils travaillent actuellement à la construction d’un nouveau zoo à Thackerville, Okla., Derrière le Casino Winstar. L’installation ouvrira ses portes au printemps 2020, selon son site Web.

Jeff Lowe et son épouse Lauren disent que le nouveau zoo vise à sortir de l’héritage troublé d’Exotic. “Son nom ne sera pas mentionné”, a déclaré Lauren Lowe à KOCO après la condamnation d’Exotic à Janauary. «Il n’aura rien à voir avec la nouvelle installation. Je vais laisser cet endroit à Wynnewood, en Oklahoma, mourir avec lui. »

Mais Eric Goode, l’un des cinéastes derrière Tiger King, dit que tout ne va pas bien dans l’ancien parc d’Exotic et que Jeff Lowe a du mal. “Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il fonctionne essentiellement avec des fumées”, a déclaré Goode à Entertainment Weekly. “Personne n’y va maintenant et il n’y a pas de source de revenus, et cela dure depuis longtemps.”