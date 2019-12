Ce qu'il faut pour préparer la femme pionnière de Ree Drummond Mercantile pour Noël

Beaucoup de travail est nécessaire pour obtenir

Pioneer Woman Mercantile prête pour Noël. Voici ce que Showbiz Cheat

Sheet a appris ce qui se passe pour s'assurer que The Merc est prêt pour les vacances.

L'équipe Mercantile planifie les décorations des mois à l'avance

La femme pionnière Ree Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Le personnel Mercantile commence à planifier les décorations

avance. Selon le magazine "The Pioneer Woman", ils commencent la planification

en juillet. Une fois qu’ils décident des décorations, ils n’ont pas beaucoup de temps pour

les mettre en place. Le personnel n'a qu'un jour, le dimanche avant Thanksgiving, pour

Le Mercantile prêt pour les vacances. Le dimanche est le seul jour de la semaine où

Le Mercantile est fermé.

Lorsque l'établissement a ouvert ses portes en 2016, les décorations

a augmenté le 1er décembre. Cependant, Ree

Drummond a décidé plus tard d'avoir des décorations avant Thanksgiving parce qu'elle

attendait avec impatience les vacances et avait hâte de commencer la décoration.

Ce que vous trouverez chez The Pioneer Woman Mercantile pendant les vacances

Vous ne serez pas déçu lorsque vous visitez The Pioneer Woman

Mercantile pendant les vacances. Vous verrez Noël joliment décoré

des arbres, une station de décoration de biscuits, un présentoir à bonbons et beaucoup de lumières,

selon le magazine «The Pioneer Woman».

La partie préférée de Ree Drummond dans la décoration du Mercantile pour les vacances

Ree Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Si vous suivez Drummond sur les réseaux sociaux, vous savez qu'elle

aime cette période de l'année. Sa partie préférée de la décoration du Mercantile pour le

les vacances sont les arbres de Noël. «Je les aime parce qu’aucun d’eux n’est fantaisiste – non

lamé doré

ici », dit-elle aux rédacteurs de« The Pioneer Woman ». "Ils sont si jolis avec intime

ornements en verre soufflé. »Les arbres de Noël sont en abondance au Mercantile ce

période de l'année. Même la section pour enfants a son propre sapin de Noël.

Comment la femme pionnière célèbre Halloween au Mercantile

Noël n'est pas la seule fois où les décorations montent au

Mercantile. Halloween est une autre période de l'année où l'équipe prend le temps

décorer l'espace. Les Drummonds célèbrent Halloween chez The Pioneer Woman

Mercantile avec une grande fête. «J'adore l'idée d'une petite ville douce

Halloween amusant ", Drummond dit à ses lecteurs dans le numéro de vacances 2019 d'elle

magazine. Halloween est important pour la star de Food Network car c'est quand

Le Mercantile a ouvert ses portes en 2016. C'est en partie pourquoi célébrer Halloween est

si important pour Drummond.

Les règles de l'arbre de Noël de Ree Drummond

Drummond aime tellement les arbres de Noël qu'elle a un ensemble de

règles spéciales. Elle les a partagés avec ses lecteurs pendant les vacances

Numéro 2019 du magazine «The Pioneer Woman». La première règle de Drummond est que Noël

les arbres doivent être réels. Drummond n'aime pas non plus les arbres de Noël pré-éclairés.

Une autre règle qu'elle a est que les ornements ne doivent pas être achetés en lots. "Le

ceux sur mon arbre sont un mélange d'ornements d'enfance artisanaux et doux, sentimental

des ornements qui nous ont été offerts au fil des ans. Certains d'entre eux sont bosselés, d'autres

sont ébréchés, et certains sont définitivement cassés, mais je suis un meunier pour un arbre qui

n'est pas trop brillant et brillant. "

