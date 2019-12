Ce signe subtil a convaincu les fans royaux que Kate Middleton est enceinte de bébé 4

Kate Middleton est l'un des membres les plus populaires de la famille royale. La duchesse de Cambridge était aimée du public lorsqu'elle a épousé le prince William en 2011 et au fil des ans, sa popularité n'a fait que croître.

Au fil du temps, le public l'a vue s'épanouir en une mère de trois enfants forte et confiante, aux côtés de son mari alors qu'il se prépare à assumer le trône. Certains fans royaux commencent à se demander si la nouvelle année à venir apportera ou non une annonce passionnante du prince William et de Kate Middleton – une annonce à laquelle ils auraient peut-être déjà fait allusion depuis un certain temps.

Combien d'enfants Kate Middleton veut-elle?

Kate Middleton | Chris Jackson / .

Il n'a pas fallu longtemps après le grand mariage royal en 2011 pour que le prince William et la duchesse Kate fondent leur propre famille. De nombreux fans royaux soupçonnaient le couple de vouloir une grande famille car Middleton est très proche de ses deux frères et sœurs et elle et le prince William semblent vraiment aimer les enfants.

Le prince George, leur enfant aîné, est né en 2013, et la princesse Charlotte, leur fille unique, est née en 2015. Le prince Louis, leur deuxième fils, est né au début de 2018. Middleton et le prince William sont des parents très actifs et impliqués, et de tous les comptes, aiment vraiment passer du temps avec leurs enfants et veulent vraiment leur donner une éducation normale.

Certaines sources royales ont affirmé que la duchesse de Cambridge est prête à avoir un autre enfant et envisage d'avoir quatre enfants. Certes, le timing semble à peu près correct, car le prince Louis approche rapidement de son deuxième anniversaire.

Si la duchesse Kate envisage vraiment une grossesse, il est probable qu'elle devra faire face aux mêmes nausées matinales extrêmes dont elle a souffert lors des trois grossesses précédentes. Mais cela pourrait ne pas dissuader la duchesse si elle est déterminée à avoir la grande famille de ses rêves.

Les observateurs royaux pensent que Kate Middleton pourrait déjà être enceinte

Les observateurs royaux spéculent activement que Kate Middleton est déjà enceinte. Les cotes en Angleterre placent déjà des paris sur la probabilité que Middleton accouche en 2020.

Bien qu'il ne semble pas que Middleton ait été hospitalisée, comme elle l'a été pour chacune de ses grossesses précédentes, il y a eu d'autres indices qui pourraient indiquer que la grossesse est en cours – comme la récente apparition de Middleton dans une famille royale de haut niveau un événement.

Quel indice de grossesse récent Kate Middleton a-t-elle donné?

Récemment, la duchesse Kate est sortie lors d'un événement avec une cravate noire habillée à neuf dans une robe bleu nuit mi-longue. Malgré à quel point elle était magnifique, de nombreux observateurs royaux ont compris un indice très subtil que Middleton n'avait peut-être même pas réalisé qu'elle donnait.

Plusieurs fois au cours de la soirée, Middleton a été vue en train de reposer ses mains sur son ventre, ce qu'elle a fait lors de grossesses précédentes. De plus, la plupart des photographies prises de Middleton provenaient des épaules, avec très peu de photos prises de son abdomen.

Alors que ni la duchesse Kate ni le prince William ne se sont prononcés directement sur les rumeurs de grossesse, les fans sont maintenant en état d'alerte en attente de bonnes nouvelles du palais. Ce fut certainement une année difficile pour la famille royale, à la fois avec le drame constant de Meghan Markle et les problèmes entourant la prétendue amitié du prince Andrew avec Jeffrey Epstein.

Un nouveau bébé royal serait certainement le phare de l'espoir que la famille royale et le public aimeraient voir. Certes, tout le monde regardera et attendra les nouvelles du palais au cours des prochains mois.