Ce sont les 5 plus grandes réalisations de la NBA Star

Les fans sont confrontés à la nouvelle tragique et choquante selon laquelle Kobe Bryant est décédé aux côtés de sa fille de 13 ans et de plusieurs autres passagers dans un accident d’hélicoptère. Alors que des célébrités, d’anciens coéquipiers et des fans du monde entier partagent leurs souvenirs de l’athlète extrêmement talentueux, beaucoup se remémorent ses réalisations les plus impressionnantes. Voici cinq des moments les plus impressionnants de la carrière significative et historique de Bryant et des activités post-retraite de Bryant.

Kobe Bryant était résilient même après sa blessure

La plupart des athlètes professionnels subissent une sorte de blessure corporelle au cours de la mise en jeu de leur corps, et Bryant n’a pas fait exception. Plus particulièrement, une blessure au tendon d’Achille qui lui ferait manquer la plupart de la prochaine saison de son temps avec les Lakers a été un coup difficile en 2013.

Bryant a démontré son incroyable résilience et son dévouement à son jeu en sortant pour lancer ses lancers francs avec la blessure dévastatrice apparente dans sa boiterie. Les annonceurs du jeu ont commenté à quel point il était peu probable qu’il soit en mesure de se remettre du mal.

La douleur était évidente alors qu’il grimaçait à chaque mouvement. Bryant a boité sur le terrain et a tiré ses deux lancers francs – et il les a faits. Son énorme effort allait lier le match à quelques minutes du dernier quart. Les Lakers gagneraient ce match contre les Warriors 118-116.

Réalisations olympiques de Kobe Bryant

Bien que Bryant restera sans aucun doute dans les mémoires pour son temps à jouer dans la NBA avec les Lakers de Los Angeles, il était également membre de l’équipe américaine pour les Jeux olympiques. En fait, il a remporté des médailles d’or au sein de cette équipe en 2008 et 2012.

Dans une interview menant à la réalisation de 2008, Bryant a expliqué à quel point c’était incroyable de porter le maillot de Team USA: «Je l’ai juste tenu là, et je l’ai posé sur mon lit. Je l’ai juste regardé pendant quelques minutes. Tout simplement parce que, comme un enfant grandit, c’est le nec plus ultra, ultime en basket-ball. ”

Son respect pour les Jeux olympiques en tant qu’organisation allait au-delà de sa propre participation aux Jeux. Il a rencontré des membres de l’équipe de gymnastique féminine des États-Unis en 2016 et a aidé à recueillir des fonds pour l’organisme national directeur des Jeux olympiques.

Le célèbre jeu de 81 points de Kobe Bryant

Une réalisation qui restera à jamais dans l’esprit des fans est le temps que Bryant a marqué 81 points en un seul match.

Le 22 janvier 2006, les Lakers jouaient avec les Raptors de Toronto, et la scène était prête pour Bryant pour réaliser un exploit presque sans précédent. Le record du plus grand nombre de points marqués en un seul match est détenu par Wilt Chamberlain, qui a marqué 100 points en 1962.

Alors que quelques joueurs talentueux avaient réussi à briser 70 points, personne ne s’était rapproché. Ensuite, Bryant a attaqué et a marqué un incroyable 81 points tout seul.

Il conserve toujours sa deuxième place et semble susceptible de conserver la distinction pendant un certain temps.

La rare longévité de Kobe Bryant en NBA

Alors que Bryant a battu des records à gauche et à droite et a laissé un héritage impressionnant qui sera difficile à égaler à bien des égards, l’une des choses les plus impressionnantes de sa longue carrière en NBA est, eh bien, sa durée.

Bryant a commencé avec les Los Angeles Lakers lors de la saison 1996-1997 alors qu’il n’avait que 18 ans. Il a joué toute sa carrière avec l’équipe et a terminé la saison 2015-2016 à l’âge de 37 ans.

C’est une incroyable course de 20 saisons. Dans le monde du sport moderne, c’est presque inconnu pour quelqu’un de jouer aussi longtemps, et c’est encore plus impressionnant et sans précédent qu’il l’ait fait avec la même équipe.

Alors que Bryant entamait sa 20e saison étonnante, il avait ceci à dire: «Vingt ans, c’est long à faire quoi que ce soit, et de nos jours, avec tant de roulement dans les équipes, je me sens vraiment, vraiment chanceux d’être ici 20 ans.”

Un héritage durable grâce au coaching des jeunes

Bien que sa propre carrière soit plus qu’impressionnante, Bryant a également laissé un héritage durable grâce à son coaching. Lorsque le tragique accident d’hélicoptère s’est produit, Bryant, sa fille et les autres passagers étaient en route pour un tournoi de basket-ball pour la ligue de jeunes que Bryant avait fondée. Il était l’entraîneur de l’équipe de sa fille Gianna.

Bryant a noué des liens avec sa fille au sujet de leur amour commun pour le sport, mais il s’est assuré qu’elle savait que sa performance athlétique était la deuxième de leur relation. Lorsqu’on lui a demandé ce qui était le plus difficile d’être entraîneur, il a répondu: «S’assurer qu’elle sait que je l’aime, qu’elle joue bien ou joue comme de la merde. Peu importe. C’est bon. Tu es ma fille avant d’être basket-ball. ”