Ce sont les épisodes qui ont incité les fans à détester Meredith

Grey’s Anatomy a mis ses fans sur des montagnes russes émotionnelles intenses depuis que son premier épisode a été diffusé en 2005. Depuis lors, chaque personnage de la série a dû faire face à des hauts et des bas. Tout au long de tout ce que chaque personnage a fait dans la série, aucun personnage n’a pris autant de décisions controversées que le personnage principal elle-même, Meredith Gray.

Pour la plupart, Meredith est un favori des fans. Cependant, même si elle est le personnage le plus aimé, elle a encore pris des décisions tout au long de la série qui ont fait que les fans ne ressentaient que de la colère envers elle. Voici quelques-uns des épisodes de Grey’s Anatomy qui ont incité les fans à détester Meredith Gray.

1. «Sympathie pour le diable»

Ellen Pompeo en tant que Meredith Gray | Mitch Haaseth via .

L’épisode «Sympathie pour le diable» a été diffusé à l’origine le 15 janvier 2009. Dans cet épisode, un meurtrier condamné est amené à l’hôpital avec un grave traumatisme crânien qu’il a subi en se battant pendant qu’il était en prison. Après son examen, le Dr Derek Shepherd s’est rendu compte que le prisonnier avait de graves lésions cérébrales et mourrait très probablement bientôt s’il n’avait pas d’opération.

Derek et Christina veulent que le patient soit opéré afin qu’il soit forcé de vivre le reste de sa vie en prison. Cependant, Meredith a une conversation avec le détenu et commence à se sentir désolé pour lui et, à la place, veut qu’il meure à l’hôpital. Christina et Derek expriment leur frustration à Meredith, lui disant que s’ils le laissent mourir à l’hôpital, il échappera essentiellement à sa punition.

Lorsque Derek a demandé à Meredith de signer un formulaire de consentement à l’opération, elle a refusé. Christina a fini par signer le formulaire de consentement et le condamné a finalement été opéré. Mais les fans étaient très frustrés par Meredith pour sa sympathie avec un meurtrier.

2. «Un changement va venir»

Dans le premier épisode de la quatrième saison, Meredith est présentée à sa demi-sœur alors qu’elle travaille à l’hôpital. Lexie Gray a fait une apparition à la fin de la saison dernière lorsqu’elle a flirté avec Derek Shepherd dans un bar, mais elle ne s’est présentée à Meredith qu’à la saison quatre.

Lexie est arrivée à l’hôpital en tant que nouvelle résidente en chirurgie. Quand elle s’est présentée pour la première fois, Meredith était naturellement troublée et n’a pas agi comme si elle voulait quoi que ce soit à voir avec sa soeur éloignée. Cependant, à mesure que la série progressait, Meredith ne semblait pas vraiment se réchauffer à l’idée de devenir ami avec Lexie.

Malheureusement, Lexie a fini par mourir dans un accident d’avion quelques saisons plus tard. Et alors que Meredith et Lexie commençaient à se rapprocher avant sa mort, les fans n’ont jamais vraiment pu pardonner à Meredith d’avoir raté autant de temps de qualité avec Lexie alors qu’elle était encore en vie.

3. «Comment sauver une vie»

Saison 11, épisode 21 «Comment sauver une vie était l’un des épisodes les plus déchirants de toute la série. Dans cet épisode, Derek est impliqué dans un accident de voiture mortel qui le laisse sans cervelle.

Après l’accident, Derek est transporté d’urgence à l’hôpital et immédiatement mis sous assistance respiratoire. Après que Meredith ait parlé au médecin qui le soignait, il a été déterminé que la meilleure solution serait de le retirer des soins de survie et de lui permettre de décéder paisiblement.

La relation entre Meredith et Derek était l’une des histoires d’amour les plus emblématiques que la série ait jamais créées. Parce que les fans aimaient tellement ce couple et aimaient le personnage de Derek, ce fut l’un des épisodes les plus difficiles que les fans ont dû traverser.

Bien que c’était triste à regarder, il y avait aussi des parties frustrantes pour les fans. Surtout la partie où Meredith n’a pas appelé la famille de Derek pour leur faire savoir qu’il était sous assistance respiratoire et sur le point de mourir.

Les fans s’attendaient à ce que le personnage de Meredith exclue les gens de sa vie, mais exclure la famille de Derek pendant ses dernières minutes sur Terre était quelque chose que les fans ne voyaient pas venir.