Ce sont les fans les plus célèbres des chefs de Kansas City

Les Chiefs de Kansas City se dirigent vers le Super Bowl pour la première fois en 50 ans. Derrière une autre solide performance de leur quart-arrière vedette, Patrick Mahomes, les Chiefs devraient affronter les 49ers de San Francisco dans le Super Bowl de cette année. Nul doute que les plus brillantes stars d’Hollywood seront présentes au plus grand événement de la NFL, y compris certains des fans les plus célèbres du chef. Voici un aperçu de toutes les célébrités qui appellent les Chiefs de Kansas City leur équipe préférée.

Paul Rudd lors d’un match des Chiefs de Kansas City 2015 | Peter Aiken / .

Rob Riggle

Rob Riggle (The Daily Show) n’est pas originaire de Kansas City, mais il a été élevé dans la région et a fréquenté le Shawnee Mission High School dans les années 1980. Riggle, qui a commencé sa carrière en travaillant sur The Daily Show entre 2006 et 2008, a fait son apparition dans une multitude de films, dont The Hangover, Step Brothers, 12 Strong et 21 et 22 Jump Street.

Riggle, bien sûr, est un invité fréquent au Arrowhead Stadium et

arrive souvent sur les grands écrans le jour du match pour aider à faire du bruit auprès de Kansas City.

Paul Rudd

Paul Rudd, alias Ant-Man, pourrait être le plus célèbre fan des Chiefs de Kansas City dans le pays. Comme Riggle, Rudd est diplômé de Shawnee Mission High School et a fréquenté l’Université du Kansas (il était major de théâtre).

Rudd a commencé sa carrière à Hollywood au début des années 1990 et a

est apparu dans un certain nombre de films au fil des ans. Certains de ses films les plus célèbres

comprennent Clueless, Knocked Up, The 40-Old-Virgin et Ant-Man.

Selon KC

Uni, Rudd organise chaque année un événement caritatif à Kansas City

année appelée Big Slick Celebrity Weekend. Tous les profits de l’événement vont

vers l’hôpital pour enfants de la miséricorde.

Jason Sudeikis

Comme quelques autres fans célèbres des Chiefs de Kansas City, Jason Sudeikis a fréquenté le Shawnee Mission High School et appelle Overland Park sa ville natale.

Sudeikis a commencé sa carrière d’improviste dans des clubs de Kansas City

avant de décrocher un emploi d’écrivain sur Saturday Night Live. Sudeikis est allé (e)

pour devenir l’une des plus grandes stars de la comédie à Hollywood, et certains de ses

les films incluent Horrible Bosses, We’s the Millers, Masterminds,

et la fête des mères.

Melissa Ethridge

Melissa Etheridge est peut-être la célébrité la plus éduquée de cette liste, sans oublier qu’elle aime parler de ses chefs de Kansas City chaque fois qu’elle en a l’occasion. Née à Leavenworth, au Kansas, la chanteuse nominée aux Grammy à 13 reprises a interprété l’hymne national des chefs.

Ethridge a également travaillé sur diverses émissions de télévision, où elle

n’a jamais hésité à mentionner son amour pour les chefs.

Eric Stonestreet

Eric Stonestreet est originaire de Kansas City et est diplômé de la Kansas State University. Il est probablement mieux connu pour avoir joué le rôle de Cameron Tucker dans Modern Family. Mais il a également fait du travail vocal, y compris une partie de Duke dans The Secret Life Of Pets.

Stonestreet a également fait son apparition

sur une série d’émissions de télévision au fil des ans, comme Party of Five, CSI,

Dharma et Greg, Sofia la première et Moine.

En plus d’être un grand fan des Kansas City Chiefs, Stonestreet est aussi

fait partie d’un groupe qui vient d’acheter les Royals de Kansas City.

David Koechner

David Koechner est né dans une petite ville du Missouri appelée

Tipton. Il a ensuite fréquenté Mizzou avant de se lancer dans une carrière d’acteur. Koechner a noué une amitié

avec Will Farrell pendant son temps sur SNL et n’a jamais regardé en arrière.

En plus d’être un grand fan des Chiefs de Kansas City, Koechner a décroché deux nominations MTV pour

son rôle dans la comédie, Anchorman. Certains de ses autres films notables

inclure les goûts de Get Smart, Talladega Nights, 40 ans

Vierge et Anchorman 2.

Les fans de télévision pourraient également le reconnaître comme Todd Parker dans The

Bureau.

Henry Cavill

Bien sûr, Superman est un fan des Chiefs! Henry Cavill est peut-être originaire de l’autre côté de l’étang à Londres, mais il est l’un des plus grands fans des chefs de l’étranger.

Cavill a commencé sa carrière à Hollywood sous le nom d’Albert Montego dans The

Comte de Monte-Cristo. Il est surtout connu pour son rôle de Superman dans Man

of Steel, Justice League et Batman v Superman.

S’adressant à Twitter, Cavill est connu pour publier du contenu lié aux Chiefs de Kansas City tout au long de la saison et s’est présenté pour un match éliminatoire. Nous ne savons pas si Cavill va au Super Bowl, mais il sera certainement à l’écoute de son équipe préférée.