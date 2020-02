Ce sont les femmes que Peter Weber veut affronter au ‘Women Tell All’ après avoir regardé la saison

Peter Weber prend enfin certaines décisions. Après une saison de définition du délire, Weber a abattu le marteau dans l’épisode de mercredi soir et éliminé quatre autres femmes, ramenant le nombre à six.

Bien que la saison de Weber soit en train de tourner, elle a été marquée par un certain nombre de querelles dramatiques entre les femmes. Weber a été informé de plusieurs des problèmes par les concurrents, mais il se passait beaucoup de choses qu’il ne voyait pas. Maintenant que le pilote a eu la chance de regarder les épisodes par lui-même, il y a certaines choses qu’il veut retirer de sa poitrine.

Le baccalauréat | Eric McCandless via .

Le drame entre les femmes

Dès le départ, les femmes ont commencé à se frapper. Tout d’abord, c’était la porte de champagne entre Hannah Ann Sluss et Kelsey Weier, où les femmes se sont disputées pendant des heures autour d’un peu de champagne. Ensuite, Alayah Benavidez et Sydney Hightower s’y sont lancés parce que Hightower pensait que Benavidez était faux. Puis Victoria Paul est entré dans le drame Benavidez et a menti sur le fait de ne pas très bien connaître Benavidez dans le monde extérieur. Ensuite, ce sont Tammy Ly, Weier et Mykenna Dorn qui se sont demandé s’ils étaient mentalement stables. Honnêtement, ça a été très épuisant à regarder.

À qui Peter Weber veut-il faire face?

Weber avait un lien fort avec plusieurs femmes qui ont suscité du drame tout au long de la saison. Il avait un lien particulièrement étroit avec Hightower, ce qui l’a même amené à renvoyer une fille chez elle à un moment donné. Mais finalement, il a également laissé partir Hightower.

“Je pense que nous avions définitivement une connexion initiale solide, une chimie physique évidemment forte”, a déclaré Weber à Entertainment Tonight. “C’était une fille vraiment adorable, mais ce n’était tout simplement pas ma femme.”

Hightower et Weber se sont rapprochés après qu’elle lui a parlé de son passé et de la façon dont elle a été intimidée en grandissant pour être métisse. Après avoir regardé la saison, Weber croit toujours à son passé mais veut lui parler de la façon dont elle a agi dans la maison envers les autres femmes.

«Elle ne m’a jamais semblé comme je vois comment elle a agi avec certaines femmes quand je n’étais pas là», a déclaré Weber. “Je suis donc un peu curieuse à ce sujet et qu’elle cache juste une sorte de personnalité que je ne connaissais pas nécessairement très bien, pour être complètement honnête.”

Weber a également eu quelques réflexions sur Dorn après avoir regardé la saison.

«Mykenna, bénis cette fille. Ses expressions faciales sont incroyables. Je ne les oublierai jamais », a déclaré Weber. “La langue, le vin, la danse … c’est une fille tellement amusante et une fille très douce.”

«Je sais qu’elle avait des intentions très pures et elle était là pour les bonnes raisons, vraiment. Et je lui souhaite de toute évidence le meilleur, mais encore une fois, elle n’était tout simplement pas ma femme. “

Peter Weber regrette-t-il à qui il a donné des roses?

Weber a reçu beaucoup de critiques pour être indécis cette saison, mais il pense qu’il aurait pu “absolument” être plus décisif ou faire des choix différents avec ses roses s’il avait eu plus d’informations sur les femmes.

«Je ne vais pas dire que j’ai l’impression que cela m’a été caché, mais je vais accepter et reconnaître que oui, il y a eu beaucoup de moments où j’étais indécis. Mais encore une fois, je me donne toute la grâce du monde parce que la situation est difficile. »