Ce sont les meilleurs épisodes de «The Big Bang Theory» à regarder ce Noël

Que serait Noël sans une frénésie de vos émissions préférées? Si vous recherchez les meilleurs épisodes de Noël à regarder, les sitcoms ne manquent pas. Friends a des épisodes de Noël de premier ordre, tout comme Gilmore Girls. Si vous êtes un fan de Big Bang Theory, vous avez également de la chance. L'émission contient des épisodes classiques de Noël que vous voudrez regarder cette année, soit avant que votre famille ne se présente ou après l'ouverture des cadeaux.

Penny offre à Sheldon un cadeau auquel il ne peut pas attribuer de valeur

Dans la saison 2, Penny surprend Sheldon lorsqu'elle lui dit qu'elle lui a offert un cadeau de Noël. Le génie excentrique ne voit généralement pas l'intérêt de faire des cadeaux, optant plutôt pour éviter toute l'expérience. Sachant que Penny lui a fait un cadeau, il part à la recherche du cadeau parfait. Toujours de type analytique, Sheldon estime que tout cadeau donné doit avoir une valeur égale au cadeau reçu, alors il achète un tas de paniers-cadeaux et prévoit de lui faire sortir celui qui semble le plus proche en valeur du cadeau qu'elle lui a donné. .

Leonard Hofstader (Johnny Galecki, à gauche), Penny (Kaley Cuoco, centre) et Sheldon Cooper (Jim Parsons, droite) | Cliff Lipson / CBS via .

Le pauvre Sheldon ne sait pas que Penny lui donne le cadeau de l'ADN de Leonard Nemo sous la forme d'une serviette de The Cheesecake Factory. Bouleversé, Sheldon jette des dizaines de paniers-cadeaux entre les mains de Penny en s'exclamant: «ce n'est pas suffisant! Pour revivre le hijinx, vous pouvez acheter cet épisode sur Amazon Prime Video. Intitulé «The Bath Item Gift Hypothesis», il s'agit du 11e épisode de la deuxième saison de l'émission.

Penny fait saouler la maman de Leonard

Dans la saison 3, Beverly Hofstader se présente à Pasadena pour les vacances, mais elle n'apporte pas de bonne humeur avec elle. Au lieu de cela, elle jette un tas de mauvaises nouvelles sur Leonard. D'abord, elle l'informe qu'elle et son père sont séparés, puis elle mentionne que son chien est décédé. Une soirée avec Penny, cependant, rend tout encore plus étrange, lorsque la paire s'enivre et discute de tout ce qui concerne Leonard.

Il est difficile de comprendre ce qui est le plus drôle, en regardant Beverly poser des questions sur le pénis du busboy ivre, en la regardant essayer de serrer Leonard dans ses bras ou en l'entendant appeler Penny sa «fille du foyer». L'épisode est le 11e de la 3e saison de l'émission. Si vous avez besoin d'un peu de joie des Fêtes et d'un rappel que la famille de tout le monde est un peu dysfonctionnelle, c'est l'épisode pour vous.

Pigeons, cadeaux de vengeance et pelotes de laine

Que se passe-t-il lorsque Sheldon déteste l'idée d'un dîner à thème? Eh bien, il planifie sa vengeance. Pour rembourser Amy pour l'organisation d'un dîner de Noël sur le thème de l'époque victorienne, Bernadette et lui se rendent au centre commercial pour trouver le cadeau parfait, après que Sheldon et Amy aient expressément convenu de ne pas en échanger. Son cadeau rempli de vengeance est adorable, mais le cadeau d'Amy est encore meilleur.

Le dîner sur le thème victorien, cependant, est un énorme buste lorsque la moitié du groupe est coincé à CalTech, essayant de sortir un pigeon d'une salle blanche. Amy, qui ne sera pas dissuadée, commence le dîner avec du plaisir de l'époque victorienne. Elle fait appel au père de Raj pour jouer à un jeu dans lequel deux participants soufflent une boule de laine sur une table. Bien que cela puisse ne pas sembler particulièrement divertissant, les résultats finaux et le commentaire de Penny sont inestimables.

Vous pouvez diffuser l'épisode via Amazon Prime Video. C'est le

11e épisode de la 8e saison.