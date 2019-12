Ce traitement bizarre est-il un signe que le chanteur pourrait avoir besoin de prendre sa retraite bientôt?

Madonna est une superstar mondiale et a réalisé des choses vraiment incroyables au cours de sa longue carrière. Elle est devenue célèbre dans les années 80 et depuis des décennies depuis qu'elle a réussi à maintenir l'intérêt des fans à un niveau que très peu d'artistes parviennent à atteindre.

Madonna a également été très controversée à l'occasion, certains de ses projets et vêtements de scène faisant froncer les sourcils. De nos jours, Madonna continue de faire le tour du monde, même à un âge où la plupart des artistes auraient pris leur retraite.

Pourtant, il y a des indications que Madonna se fatigue de la route, surtout en ce qui concerne certains des rituels de santé les plus bizarres qu'elle a subis récemment. Lisez la suite pour en savoir plus sur la carrière de Madonna, son régime alimentaire intense et sa routine d'exercice, et quels sont ses traitements de santé scandaleux.

Madonna est une artiste à succès



Née en 1958, Madonna est largement connue comme la «reine de la pop». Elle est responsable de chansons telles que «Like a Virgin», «Vogue», «Like a Prayer» et «4 Minutes».

Madonna a d'abord attiré l'attention dans les années 1980, lorsqu'elle est apparue sur scène dans des tenues qui utiliseraient des éléments de la foi catholique, tels que des chapelets. Elle a également joué dans un certain nombre de films, dont Cherchant désespérément Susan, Evita, et Une ligue à part.

Bien que Madonna ait reçu sa juste part de critiques en raison de sa personnalité exagérée et de sa volonté de parler et de chanter sur le sexe, elle a également contribué de manière importante à des œuvres de bienfaisance dans le monde entier. Elle a six enfants, dont deux enfants biologiques et quatre qu'elle a adoptés ces dernières années.

Madonna est l'une des rares célébrités qui a constamment maintenu son image dans la nouvelle décennie. Et bien qu'elle ait expérimenté une grande variété de styles musicaux, elle est toujours fidèle à son moi iconoclaste original.

Madonna suit un régime strict et fait de l'exercice

A 61 ans, les performances scéniques de Madonna défient son âge. Cela ne vient pas facilement: Madonna travaille très dur pour la silhouette super en forme pour laquelle elle est célèbre.

La chanteuse s'entraîne six jours par semaine et fait plusieurs types d'exercices différents, y compris le Pilates, le ballet et l'entraînement en circuit. Elle a admis qu'elle aime «garder les choses intéressantes» dans la salle de gym et qu'elle prospère en «choquant son corps». Madonna est également une grande fervente du yoga Ashtanga, une branche du yoga qui implique des séquences d'équilibrage du corps difficiles.

En ce qui concerne son régime alimentaire, Madonna suit un régime alimentaire très strict connu sous le nom de régime alimentaire macrobiotique. Le régime comprend des haricots, des noix et quelques légumes sélectionnés, dont la citrouille, les radis, les carottes et le brocoli. Bien qu'elle mange du poisson, elle ne mange pas de viande rouge ou de produits laitiers. Sans aucun doute, ce type de plan strict ne fonctionne pas pour tout le monde, mais il a transformé son corps en une machine allégée.

Madonna est-elle prête à prendre sa retraite bientôt?

Actuellement, Madonna est sur sa tournée Madame X à l'appui de son quatorzième album récemment sorti. La tournée a commencé en septembre 2019 et devrait se terminer en mars 2020.

Bien que les émissions aient été très populaires, il y a eu une certaine controverse, notamment la décision de Madonna de ne pas autoriser les téléphones portables pendant les représentations. De plus, Madonna a récemment annulé plusieurs de ses concerts en raison d'une maladie.

Madonna a été ouverte avec ses fans sur les revers et a récemment partagé quelques photos Instagram d'elle subissant un traitement médical bizarre: l'autohémothérapie, qui mélange le sang du patient avec de l'ozone et est ensuite pompée dans le corps du patient. Alors que Madonna a affirmé qu'elle "se sentait incroyable" après le traitement, les fans se demandent si tous les soins médicaux qu'elle a reçus sont un signe que la chanteuse de 61 ans est prête à aller plus lentement.

Bien que Madonna n'ait annoncé aucun projet de retraite et ait notoirement déclaré qu'elle cesserait de jouer de la musique lorsque les critiques la "tueraient", il pourrait être temps pour elle de commencer à prendre du recul.