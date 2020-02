Cela a pu être la dernière paille pour le capitaine Lee

Au-dessous de Deck, la saison 7 semblait être une surprise après l’autre pour le capitaine Lee Rosbach. Alors qu’il savait que l’équipage se disputait, il a admis plus tard qu’il n’avait aucune idée de la gravité de la toxicité.

Rosbach a souvent partagé qu’il n’était pas au courant de beaucoup de choses qui se passent après les heures sur le bateau. La plupart des combats se produisent lorsque l’équipage est en ville pour prendre des cocktails et que personne ne partage généralement ce qui se passe réellement avec Rosbach le lendemain. Les images de la saison 7 ont donc été extrêmement éclairantes pour le capitaine, qui continue d’être choqué avec les téléspectateurs.

Capitaine Lee Rosbach | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Il a blogué sur les incidents au fur et à mesure de leur diffusion, mais le dernier acte agressif contre le ragoût en chef Kate Chastain a peut-être été la dernière goutte pour Rosbach. Il a appris que le chef Kevin Dobson avait donné un coup de pied au sable de Chastain lors de leur dernière sortie sur une île en Thaïlande. Et il ne semble pas être complètement terminé.

Les gars se sont amusés (les femmes non)

Alors que les matelots Tanner Sterback et Brian de Saint Pern insistent sur le fait que la fête sur l’île était une explosion, le ragoût Courtney Skippon et Chastain ont déclaré que c’était le dernier endroit où ils voulaient être. “Honnêtement?”, Dit le matelot de pont Rhylee Gerber. “Je veux dire, je me fiche de ces gens donc le dernier endroit où je veux être est coincé sur une île déserte avec eux?”

Les gars se souviennent que le chef Kevin Dobson était extrêmement ivre. Les caméras capturent Dobson essayant d’enchaîner une phrase mais ne peuvent produire que du charabia. “Comme s’il ne pouvait même pas marcher”, se souvient de Saint Pern. Sterback se souvient soudain que Dobson a dit «quelque chose de méchant» à Chastain. Même de Saint Pern ne se souvenait pas de ce qu’il avait dit.

Chastain n’a eu aucun mal à se souvenir du commentaire. “D’abord, il me dit:” Prenons des photos ensemble! “Je me dis,” OK, super. “” Mais ensuite, elle dit qu’il lui dit soudain qu’il ne l’aime pas, ce qui a complètement changé l’humeur.

Et voici le sable

Rosbach a l’air troublé d’entendre Chastain raconter la soirée. “Il vous a dit ça?”, Demande Rosbach, en colère. Mais Chastain dit qu’elle est revenue en disant à Dobson qu’elle ne l’aimait pas non plus. Elle a fini par lui dire que Dobson n’était pas un bon chef de yacht, mais plutôt un boulanger.

«J’étais coincée sur une île avec un groupe d’hommes qui ne m’ont pas respecté toute la saison», dit-elle. Elle a partagé ce qui s’est passé avec Rosbach, ajoutant qu’après l’avoir rendu à Dobson, elle s’est assise sur une chaise dans le sable. «Et Kevin m’a donné un coup de pied dans le sable», dit-elle.

Après que Dobson ait lancé du sable dans la direction générale de Chastain, de Saint Pern l’a rapidement averti. Mais Dobson ne se souvient pas vraiment de l’incident. Il demande d’abord aux producteurs si elle a été filmée. Les producteurs tournent les images. “D’accord, ouais bien alors je l’ai fait”, dit-il en souriant. Bosun Ashton Pienaar est assis à proximité et rit hystériquement.

Mais Chastain et Rosbach ne rient pas. “Je suis vraiment étonné de cela”, dit Rosbach, l’air inquiet. Dobson essaie de rationaliser ce qui s’est passé, mais cette décision pourrait être la goutte d’eau finale pour Rosbach. Gerber dit que bien que Dobson ait lancé du sable vers Chastain, elle n’était pas entièrement sûre qu’il avait une mauvaise intention derrière l’action.