Cela fait 35 ans que Wham! A enregistré le plus grand hit américain de 1985

Cela fait incroyablement 35 ans que Wham! – composé de musiciens britanniques George Michael et Andrew Ridgeley – a enregistré la chanson n ° 1 américaine de 1985, Careless Whisper, un hommage au chagrin d’amour et à l’amour perdu, qui a apparemment résonné avec tant de gens.

La chanson s’écartait du jeu musical du duo Wake Me Up Before You Go Go et de Freedom, optimiste de 1984, mais elle a clairement touché la corde sensible des fans américains, proclamée par Billboard comme sa chanson n ° 1 de 1985.

Comment Wham! a obtenu leur nom

Il y a eu des noms de groupes musicaux étranges au cours des années, bien sûr. Alors que Wham! n’est certainement pas le plus étrange de tous les temps, c’est un peu bizarre.

Andrew Ridgeley a expliqué l’origine du nom du duo en 2019, tout en faisant la promotion de son livre, Wham !, George Michael and Me: A Memoir, qui a été publié l’année dernière. Il a déclaré à une station de presse australienne que les deux hommes s’étaient rencontrés à l’école.

“Ce n’est pas George Michael qui est entré dans cette salle de classe”, a déclaré Ridgeley. “C’était [Michael’s real name] Georgios Kyriacos Panayiotou. »

“Il y avait un long chemin à parcourir entre ce jour et George devenant George Michael.”

Quant à leur nom de scène, “Le nom vient du Wham Rap”, a expliqué Ridgeley. “Mais assez rapidement, nous avons réalisé que ça allait être un nom assez accrocheur pour nous appeler – alors ça a collé.”

L’histoire de «Careless Whisper»

George Michael a co-écrit la chanson avec Ridgeley à l’âge de 17 ans, comme Michael l’a expliqué dans son autobiographie, Bare.

L’auteur-compositeur a écrit les paroles d’un moment de sa vie où il voyait deux filles à la fois. Bien que l’expérience n’ait pas été aussi déchirante que la chanson, il a tourné le drame pour la chanson. Quant à où il l’a écrit?

«J’étais en train de devenir DJ au Bel Air lorsque j’ai écrit Careless Whisper. J’ai toujours écrit sur les bus, les trains et les voitures. Cela arrive toujours en voyage. »

«Avec Careless Whisper, je me souviens exactement d’où cela m’est venu pour la première fois, où j’ai trouvé la ligne de saxophone. . . Je sais que cela semble vraiment bizarre et une sorte de chose romantique à dire, mais je me souviens exactement où cela s’est produit, où j’étais assis dans le bus, comment j’ai continué et tout. »

«Je me souviens que je remettais l’argent au gars dans le bus et j’ai obtenu cette ligne, la ligne de sax: der-der-der-der, der-der-der-der. Puis il s’est éloigné et j’ai continué à l’écrire dans ma tête. Je l’ai écrit totalement dans ma tête. J’ai travaillé dessus pendant environ trois mois dans ma tête. »

Michael ne se souciait pas de la chanson

Bien que le classique soit considéré comme une chanson de George Michael, Careless Whisper est sorti alors qu’il était encore avec Wham! et a été inclus sur l’album Make It Big de Wham !.

Étonnamment, pour l’auteur de la chanson, il n’a tout simplement pas vu ce que tout le monde a fait dans la chanson. Comparé à d’autres compositions dans lesquelles il avait versé plus de lui-même et avec plus de maturité, Careless Whisper n’était tout simplement pas tout cela pour Michael.

“Je suis toujours un peu perplexe quant à la raison pour laquelle cela a fait une telle impression sur les gens”, a-t-il déclaré à The Big Issue en 2009. “Est-ce parce que tant de gens ont trompé leurs partenaires? Est-ce pour cela qu’ils s’y connectent? »

“Je n’en ai aucune idée, mais c’est ironique que cette chanson – qui est venue me définir d’une certaine manière – ait dû être écrite au tout début de ma carrière alors que j’étais encore si jeune. Je n’avais que 17 ans et je ne savais pas grand-chose sur quoi que ce soit – et certainement rien sur les relations. “

