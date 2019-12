Harry Styles s'ouvre sur sa première tournée solo et comment cela l'a changé en tant que personne.

L'ancien membre de One Direction – le groupe de garçons est sur une pause indéfinie – a entamé sa première tournée solo après la sortie de son premier album éponyme de 2017 contenant des chansons telles que "Sign of the Times" et "Sweet Creature". La tournée a seulement marqué un tournant professionnel pour les styles de 25 ans, mais elle est également devenue un moment déterminant de sa vie.

Dans une interview de décembre 2019 avec Rolling Stone où il a décomposé toutes les chansons de son nouvel album, Fine Line, Styles a révélé comment sa première tournée autonome l'a affecté sur le plan émotionnel.

Harry Styles dit que la tournée l'a aidé à s'accepter

Tout en discutant des détails de sa chanson, «Watermelon Sugar», le musicien a expliqué ce que sa tournée mondiale de 2017, Harry Styles Live On Tour, signifiait pour lui. Il a beaucoup appris, notamment comment être d'accord avec lui-même.

«La tournée, ça m'a profondément affecté. Cela m'a vraiment changé émotionnellement », a-t-il déclaré. «Faire venir des gens pour chanter les chansons. Pour moi, la tournée a été la chose la plus importante en termes de plus d'acceptation de moi-même, je pense. »

Septembre 2017 a marqué le début de la tournée mondiale de Styles. Il s'est terminé trois mois plus tard avec deux spectacles finaux à Tokyo, au Japon, selon Variety.

Il a appris "personne ne veut te voir truquer"

Styles, d'une valeur estimée à 75 millions de dollars, a continué de s'ouvrir sur l'importance de sa première tournée solo, soulignant comment ses fans voulaient qu'il soit lui-même.

Harry Styles se produit lors de sa tournée européenne à Paris, France, le 13 mars 2015 | Document / Hélène Marie Pambrun via .

À propos de sa tournée, Styles a rappelé: «Je n'arrêtais pas de penser:« Oh wow, ils veulent vraiment que je sois moi-même. Et sors et fais-le. "C'est la chose dont je suis le plus reconnaissant, en tournée. Les fans dans la salle (créent) cet environnement où les gens ont l'impression qu'ils peuvent être eux-mêmes. »

"Il n'y a rien qui me fasse me sentir plus que d'être dans toute cette salle", a-t-il ajouté. «Cela m'a fait réaliser que les gens veulent me voir expérimenter et s'amuser. Personne ne veut vous voir truquer. "

Styles dit que «tout le spectacle est ce voyage émotionnel massif»

Alors qu'il parlait de "Two Ghosts, une ballade qu'il a écrite en vedette sur son album éponyme, Styles a déclaré que ses performances ces jours-ci étaient beaucoup plus émouvantes car il avait une main dans le processus d'écriture de chansons.

«‘ Two Ghosts ’que j’ai écrit pour le groupe, pour Fabriqué en A.M. Mais l'histoire était juste un peu trop personnelle. Alors que je commençais à m'ouvrir pour écrire mes trucs plus personnels, j'ai pris conscience d'un morceau de moi qui disait: "Je veux chanter tout." Maintenant, je regarde une liste de morceaux et ce sont tous mes petits bébés ", Styles m'a dit.

Maintenant, jouer une chanson de ses albums solo est beaucoup plus un acte personnel car il peut se souvenir de tous les détails sur la façon dont cela a été.

"Donc, chaque fois que je joue une chanson, je me souviens de l’écrire, et exactement où nous étions et exactement ce qui s’est passé dans ma vie quand je l’ai écrite", a-t-il ajouté. «Donc, tout le spectacle est ce voyage émotionnel massif, vous savez? C'est une grande différence, plutôt que toutes les 20 minutes, vous dites: "Oh, je me souviens de celui-ci." "

Deuxième tournée mondiale en solo de Styles, cette fois pour son album, Lignes fines, commence en avril 2020.