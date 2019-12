Cela va-t-il enfin obtenir à Kim Kardashian le respect dont elle a envie?

Kim Kardashian est une icône de la culture pop depuis plus de 10 ans maintenant. Elle a d'abord connu la gloire en tant que starlette de la réalité avec une sex tape infâme. Cependant, ces jours-ci, Kardashian est également connu pour créer un empire commercial.

Cependant, la renommée de Kardashian ne lui a pas nécessairement donné beaucoup de respect. Son image est souvent critiquée, et elle a été qualifiée de célébrité qui n'est «célèbre que pour être célèbre» sans talent apparent.

Pourtant, Kardashian a beaucoup essayé d'améliorer son image ces derniers temps et quelque chose de grand pourrait bientôt arriver à sa marque. Est-ce que cela l'aidera à obtenir le respect dont elle a tant besoin? Voyons ce que nous savons.

Kim Kardashian tente de se distancier de son passé

Kim Kardashian 2018 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Bien que Kardashian fasse toujours partie de L'incroyable famille Kardashian – l'émission qui définit sa carrière – il semble qu'elle ait essayé de changer son objectif d'être une personnalité de la télé-réalité pour devenir autre chose.

Plus tôt cette année, Kardashian a annoncé qu'elle avait travaillé pour aider à libérer les détenus de la prison et faire pression pour une réforme de la justice pénale. De plus, elle a également indiqué qu'elle étudie actuellement pour devenir avocate.

Dans une interview accordée à Vogue Arabia il y a quelques mois, Kardashian a révélé que dans environ 10 ans, elle chercherait "à renoncer à être Kim K et à se concentrer uniquement sur cela et à être avocate et à lutter pour tant de personnes méritantes".

Kim Kardashian pourrait bientôt devenir milliardaire

En plus d'essayer de devenir avocate, Kardashian consacre également beaucoup de temps à ses affaires. Plus particulièrement, KKW Beauty et SKIMS Solutionwear. Ces deux sociétés ont connu un grand succès, bien que SKIMS Solutionwear ait récemment fait la une des journaux.

La nouvelle ligne de shapewear a été lancée il y a quelques mois et ses produits se vendent comme des fous. TMZ a écrit: "La sortie massive de Kim de restockage le (20 novembre) a en fait plus de succès que le lancement initial … engrangeant des millions en quelques minutes."

Grâce aux énormes profits que Kardashian a réalisés avec ses deux entreprises, il a été dit que Kardashian était en passe de devenir bientôt milliardaire. Plus tôt cette année, sa sœur cadette, Kylie Jenner, a été nommée la plus jeune milliardaire autodidacte. Il semble maintenant que Kardashian pourrait devenir la deuxième personne de sa famille à avoir une valeur nette à 10 chiffres.

Le statut de milliardaire donnera-t-il à Kim Kardashian le respect?

Avec le succès de KKW Beauty et SKIMS Solutionwear, il semble que Kardashian prouve qu'elle est une vraie femme d'affaires. Cependant, il n'est pas clair si être milliardaire pourrait lui donner du respect ou non.

D'une part, cela ne semble pas faire beaucoup de différence dans la façon dont Jenner est perçue. Alors que la société de beauté de Jenner, Kylie Cosmetics, a reçu des éloges dans l'industrie de la beauté, beaucoup de gens considèrent toujours le succès de Jenner comme un sous-produit de son éducation dans une famille riche et célèbre. En tant que telle, elle est toujours généralement considérée comme une star de la télé-réalité, pas comme une admirable femme d'affaires.

Il est probable que Kardashian partagera le même sort si elle devient milliardaire. Certes, Kardashian est différente de sa sœur en ce qu'elle n'a pas grandi célèbre et a dû se frayer un chemin à travers Hollywood pour se faire un nom. Cependant, son image est toujours celle d'une star de la télé-réalité qui tire parti de son nom pour vendre des produits, il faudra donc un certain temps avant que le grand public considère Kardashian comme étant au même niveau que les autres femmes d'affaires prospères.

Cela dit, bien que ses entreprises ne lui accordent pas beaucoup de respect, il y a une chance que d'être avocat. À l'heure actuelle, beaucoup de spectateurs ne semblent pas croire que Kardashian puisse passer l'examen du barreau de Californie, qui est connu pour être extrêmement difficile.

Mais, si elle réussit, cela pourrait lui apporter un énorme respect, même de la part de ceux qui la détestaient à l'origine.