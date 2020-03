Célébrités diagnostiquées avec un coronavirus: Tom Hanks, Rita Wilson, Rudy Gobert, joueur de la NBA

le coronavirus pandémie s’est propagée aux échelons supérieurs de Hollywood et des sports professionnels, avec des icônes Tom Hanks et femme Rita Wilson parmi ceux infectés par la maladie.

Le virus, COVID-19, a infecté plus de 130 000 dans le monde et en a tué plus de 4 700 selon les récents rapports des médias. Aux États-Unis, plus de 1 300 Américains ont contracté le virus et 38 sont morts jusqu’à présent.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 125 autres pays et territoires – et a maintenant été déclaré pandémie mondiale.

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré au Comité de surveillance de la Chambre que le virus est “dix fois plus mortel que la grippe saisonnière” et pourrait potentiellement en tuer un sur cent. Alors que d’autres estimations varient entre 3% et 6% de taux de mortalité pour les personnes infectées.

Alors que COVID-19 continue de se propager dans le monde entier, concerts, événements majeurs, sorties de films et plus encore ont été reportés ou annulés.

Des célébrités et des athlètes de haut niveau ont également été infectés par le virus, voici les cas signalés jusqu’à présent.

Tom Hanks et Rita Wilson

L’acteur de 63 ans a révélé mercredi sur Instagram que lui et sa femme, également âgés de 63 ans, avaient tous deux été testés positifs pour le coronavirus. Tom était en Australie en pré-production pour Baz Lurhmann’s Elvis Presley biopic, où il jouera le manager du roi, le colonel Tom Parker. La production a été arrêtée sur le film. Tom et Rita ont été hospitalisés et sont en quarantaine.

Expliquant dans son message que lui et sa femme ne se sentaient pas bien avec des symptômes pseudo-grippaux assez standard (“fatigué” et “courbatures” et “frissons” et “fièvre) alors ils ont choisi de se faire tester pour le virus.

“Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles à suivre”, écrit-il. “Nous, Hanks, seront testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non?”

Tom a promis de tenir ses fans informés de leur statut, et il semble que leurs fils se mobilisent à cet égard, car les deux Chet et Colin Hanks s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager des mises à jour sur l’état de santé de leurs parents. Voir leurs publications ici.

Bonjour les gens. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Légères fièvres aussi. Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. Bien maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis. We Hanks »sera testé, observé et isolé aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde au courant et à jour. Prenez soin de vous! Hanx!

La sœur de Matthew Broderick, Janet

Janet Broderick, la sœur aînée de l’acteur Matthew Broderick, testée positive pour le coronavirus, selon sa paroisse All Saints Episcopal Church à Beverly Hills, où elle est révérende.

Janet, 64 ans, serait tombée malade après avoir assisté à la conférence du Consortium des paroisses épiscopales dotées à Louisville, Kentucky.

L’église a déclaré qu’elle avait initialement reçu un traitement pour un syndrome viral, mais qu’elle a ensuite été admise aux soins intensifs au Cedars Sinai Medical Center à Beverly Hills. Elle a ensuite été testée positive pour le coronavirus et est traitée pour une “forme grave” de pneumonie.

“Elle reçoit les meilleurs soins médicaux disponibles et le pronostic de ses médecins est pour un rétablissement complet et complet”, selon leur déclaration, Gens. «Cela prendra un certain temps, mais Janet se repose confortablement à Cedars jusqu’au moment où elle est libérée et peut rentrer chez elle pour achever son rétablissement.»

“Chers amis, je suis désolé que vous ayez entendu cette nouvelle”, a écrit Janet dans une lettre que la paroisse a partagée. “Je suis tellement reconnaissant pour vos prières que j’ai été malade. Tout le monde a été si bon envers moi et m’a soutenu par des prières.”

Joueur de la NBA Rudy Gobert

Le centre de l’Utah Jazz Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus, deux jours seulement après avoir semblé se moquer du virus en touchant des microphones lors d’une conférence de presse après un match.

Suite au diagnostic de Gobert, la NBA a annoncé qu’elle suspendrait la saison en cours. “La NBA utilisera ce hiatus pour déterminer les prochaines étapes à suivre en ce qui concerne la pandémie de coronavirus”, selon TMZ Sports.

En conséquence, les cinq équipes qui ont joué contre le Jazz – les Cleveland Cavaliers, les NY Knicks, les Boston Celtics, les Detroit Pistons et les Toronto Raptors – ont été invitées à s’auto-mettre en quarantaine.

Quelques heures après le diagnostic de Gobert, il a été rapporté qu’un deuxième joueur de jazz de l’Utah, Donovan Mitchell, avait également testé positif pour COVID-19.

La star du football italien Daniele Rugani

Rugani, une star du football italien de 25 ans qui joue pour la Juventus, a été testée positive pour le coronavirus. Selon TMZ Sports, alors que Rugani serait asymptomatique, toute personne avec qui il a été en contact ces dernières semaines a été mise en quarantaine.

L’une de ces personnes comprenait son coéquipier Cristiano Ronaldo.

