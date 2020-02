Céline Dion est «plus forte» qu’elle ne le pensait

2020-02-01 20:30:06

Céline Dion admet que les tragédies de sa vie – y compris la perte de sa mère et de son mari – lui ont appris qu’elle était “plus forte” qu’elle ne l’avait jamais cru.

La hitmaker “My Heart Will Go On” a eu quelques années difficiles, perdant sa mère Thérèse Tanguay Dion le mois dernier, et le décès tragique de son mari René Angelil il y a quatre ans, mais alors que les “moments difficiles” ont été beaucoup de tragédie, cela lui a montré sa propre force.

S’exprimant dans un court métrage intitulé “Derrière le courage de Céline Dion” sur Apple Music, elle a déclaré: “J’ai traversé des moments difficiles. Cet album m’a vraiment emmené dans un endroit où je me trouvais. Parfois, nous ne pensons pas que nous sont si courageux mais parfois nous sommes plus forts que nous ne le pensons. ”

Pendant ce temps, Céline avait auparavant assuré les fans qu’elle “allait bien” après le décès de sa mère Thérèse alors qu’elle montait sur scène plus tard dans la soirée.

S’adressant à la foule à Miami, elle a déclaré: “Je suis presque sûre que vous avez entendu les nouvelles de ma mère décédée tôt ce matin. Mais je vais bien. Ma mère avait 92 ans. Elle a été malade pendant un bon moment. Et nous savions qu’elle ne serait pas avec nous longtemps. Il y a deux jours, nous avons reçu un appel des infirmières qui s’occupaient si bien d’elle, lui disant que son heure allait bientôt arriver. Très bientôt. Alors hier soir, j’ai rejoint mes frères et des sœurs de Montréal et moi avons passé la soirée à son chevet. Nous avons raconté des histoires. Nous avons chanté des chansons. Nous nous sommes embrassés. Et nous nous sommes dit au revoir. Nous sommes à peu près sûrs que maman a attendu que nous soyons tous ensemble avant son décès. ”

Et la chanteuse de 51 ans a admis qu’il n’y a “pas un jour” qui passe quand elle ne pense pas à son mari René, décédé après une bataille contre le cancer.

Elle a dit: “Il ne se passe pas un jour sans que je pense à ton beau sourire. Tu nous manques, merci de veiller sur nous mon amour. Je t’aime. Céline xx … (sic)”

Mots clés: Céline Dion

