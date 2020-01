Céline Dion pleure sa défunte mère

2020-01-18 19:00:04

Céline Dion insiste sur le fait qu’elle “va bien” après le décès de sa mère Thérèse.

La hitmaker “ My Heart Will Go On ” a insisté sur le fait qu’elle allait bien après le décès de sa mère alors qu’elle effectuait son Courage World Tour en Floride vendredi soir (17.01.20).

S’adressant à la foule à l’American Airlines Arena de Miami, elle a déclaré: “Je suis presque sûre que vous avez appris la nouvelle du décès de ma mère ce matin. Mais je vais bien. Ma mère avait 92 ans. Elle était malade pour ça fait un bout de temps.

“Et nous savions qu’elle ne serait pas avec nous longtemps. Il y a deux jours, nous avons reçu un appel des infirmières qui s’occupaient si bien d’elle, disant que son heure allait bientôt arriver. Très bientôt. Alors hier soir, j’ai rejoint mes frères et sœurs à Montréal et moi avons passé la soirée à son chevet. Nous avons raconté des histoires. Nous avons chanté des chansons. Nous nous sommes étreints. Et nous nous sommes dit au revoir. Nous sommes presque sûrs que maman a attendu que nous soyons tous ensemble avant son décès. . ”

Céline s’était auparavant rendue sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à sa défunte maman.

Écrivant aux côtés de la photo professionnelle en français et en anglais, elle écrit: “Maman, nous t’aimons tellement … Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. Amour, Céline xx … Maman, nous t’aimons tellement … Nous te dédions le spectacle de ce soir et je te chanterai de tout mon cœur. Amour, Céline xx (sic) ”

La mort de Thérèse intervient deux jours seulement après le quatrième anniversaire de la mort de son mari, René Angelil, tandis que jeudi marquait le quatrième anniversaire de la mort de son frère Daniel.

