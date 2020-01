Céline Dion rend hommage à sa mère après son décès

2020-01-17 22:30:05

Céline Dion s’est prononcée à la suite du décès de sa mère Thérèse Tanguay Dion – décédée jeudi (16.01.20) – alors qu’elle annonce qu’elle lui dédiera son spectacle en Floride.

Céline Dion s’est prononcée après le décès de sa mère.

La hitmaker “ My Heart Will Go On ” s’est rendue sur Instagram vendredi (17.01.20) pour publier une photo de famille, alors qu’elle a déclaré qu’elle dédierait son concert en Floride ce soir à sa défunte mère, Thérèse Tanguay Dion, décédée jeudi ( 16.01.20) à l’âge de 92 ans.

Écrivant aux côtés de la photo professionnelle en français et en anglais, elle écrit: “Maman, nous t’aimons tellement … Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. Amour, Céline xx …

“Maman, nous t’aimons tellement …

Nous vous dédions le spectacle de ce soir et je vous chanterai de tout mon cœur. Amour, Céline xx ….

“[picture by] : Richard Gauthier (sic) ”

Radio-Canada a annoncé le décès de Thérèse, qui a affirmé qu’elle est décédée avec plusieurs membres de sa famille à ses côtés.

Au moment de la rédaction du présent rapport, aucun autre détail sur le décès de Thérèse n’était connu.

Pour Céline, la mort de Thérèse intervient deux jours seulement après le quatrième anniversaire de la mort de son mari, René Angelil, tandis que jeudi marquait également le quatrième anniversaire du décès de son frère Daniel.

La chanteuse de 51 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux cette semaine pour marquer l’anniversaire du décès de son mari, où elle l’a remercié d’avoir “veillé” sur elle et leurs fils René-Charles, 19 ans, et les jumeaux Eddy et 10 ans Nelson.

Elle a écrit: “Il n’y a pas une journée où je ne pense pas à ton magnifique sourire. Tu nous manques, merci de veiller sur nous mon amour. Je t’aime, Céline xx …

“Il ne se passe pas un jour sans que je pense à ton beau sourire. Tu nous manques, merci de veiller sur nous mon amour. Je t’aime. Céline xx … (sic)”

Mots clés: Céline Dion, Thérèse Tanguay Dion, René Angelil

Retour au flux

.