Céline Dion rend un hommage touchant à son fils René-Charles

La star de la musique Céline Dion a écrit un hommage touchant à son fils René-Charles à l’occasion de son 19e anniversaire.

La chanteuse de 51 ans s’est rendue sur Instagram pour faire l’éloge de son fils aîné, dont le père est son défunt mari René Angélil, décédé d’un cancer de la gorge à 73 ans en 2016.

Céline – qui a été mariée à René de 1994 jusqu’à sa mort – a écrit: “Mon cher René-Charles, je suis tellement fier de la façon dont tu te conduis dans la vie. Tu es un vrai gentleman, et je veux que tu sachez que les conseils de votre père continuent de vous soutenir et de vous protéger … comme moi. Continuez à être le meilleur de vous-même … fort, passionné et sage, alors que vous poursuivez tous vos rêves dans la vie – le ciel est la limite! Et par-dessus tout, passez un bon moment! …. Votre bonheur, c’est mon bonheur. Je vous aime tellement, mon cher fils! Maman xx … (sic) ”

Pendant ce temps, Céline a récemment insisté sur le fait qu’elle “allait bien” après le décès de sa mère Thérèse.

La hitmaker “ My Heart Will Go On ” a affirmé qu’elle allait bien après la mort de sa mère alors qu’elle effectuait son Courage World Tour en Floride vendredi soir (17.01.20).

S’adressant à la foule à l’American Airlines Arena de Miami, elle a déclaré: “Je suis presque sûre que vous avez appris la nouvelle du décès de ma mère ce matin. Mais je vais bien. Ma mère avait 92 ans. Elle était malade pour un bout de temps.

“Et nous savions qu’elle ne serait pas avec nous longtemps. Il y a deux jours, nous avons reçu un appel des infirmières qui s’occupaient si bien d’elle, lui disant que son heure arrivait bientôt. Très bientôt.

“Alors hier soir, j’ai rejoint mes frères et sœurs à Montréal et j’ai passé la soirée à son chevet. Nous avons raconté des histoires. Nous avons chanté des chansons. Nous nous sommes étreints. Et nous nous sommes dit au revoir. Nous sommes presque sûrs que maman nous attendait d’être tous ensemble avant son décès. “

