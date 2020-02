Céline Dion retrouve son indépendance

Céline Dion a développé une nouvelle “indépendance” maintenant elle est seule responsable de ses enfants.

Céline Dion a développé une nouvelle “indépendance”.

La chanteuse de 51 ans – qui a René-Charles, 19 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy de neuf ans avec feu son mari René Angélil – a enduré quelques années difficiles, dont son conjoint a perdu sa bataille contre le cancer en 2016, son frère est décédé et la mort récente de sa mère, mais elle se sent “bien” et le travail l’a aidée à trouver de la “force” et un but.

Elle a dit: “Je me sens bien ces jours-ci. Ce n’est un secret pour personne que j’ai traversé des moments difficiles, perdant évidemment mon mari et mon frère il y a quelques années, et ma mère très récemment.

“La vie nous présente des défis et nous essayons de trouver des moyens de progresser.

“La musique peut être une force de guérison, et les chansons de mon nouvel album m’ont aidé à trouver une nouvelle force dans ma vie … et peut-être un peu plus d’indépendance, parce que je suis le chef de famille maintenant.

“J’ai l’entière responsabilité de mes enfants, et vous découvrez plus de choses sur vous-même lorsque vous êtes dans cette situation.”

Le hitmaker «Think Twice» a perdu sa mère, Theresa, le mois dernier et elle a rendu un hommage émouvant à son «héros» et modèle.

Elle a déclaré au magazine People: “Ma mère était une femme incroyable. Avec mon père, elle a élevé 14 enfants.

“Nous n’avions pas d’argent en grandissant, mais notre maison était riche d’amour et d’affection.

«C’était une grande musicienne et elle aimait chanter. Elle a écrit ma toute première chanson. C’était une cuisinière incroyable. Elle était incroyablement drôle et aimait rire.

“Elle était mon héros. Elle me manque tellement … nous le faisons tous!”

En plus de sa musique, Céline a pu guérir des tragédies de sa vie grâce à l’amour de ses enfants.

Elle a dit: “J’ai mentionné que la musique est pour moi un moyen de guérison, mais le travail le plus important que j’ai est d’être la meilleure mère possible pour mes enfants. Ils sont la plus grande source de ma guérison.”

