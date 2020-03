Céline Dion teste négatif pour le coronavirus et reporte les expositions en raison du froid

2020-03-11 07:30:05

La réalisatrice à succès «My Heart Will Go On», Céline Dion, a été testée négative pour le coronavirus et a reporté deux spectacles cette semaine en raison d’un «rhume».

La hitmaker “ My Heart Will Go On ” a retardé les concerts à Washington, DC et Pittsburgh, Pennsylvanie cette semaine après avoir été testée pour COVID-19, et elle a été invitée à “se reposer” par ses médecins.

Dans un article sur Facebook, son équipe a révélé: “Lundi soir, un jour après avoir terminé une série de six spectacles dans la région de New York, Céline a commencé à ressentir les symptômes d’un rhume.

“Les symptômes ont persisté mardi et ses médecins lui ont demandé de se reposer pendant les 5 à 7 prochains jours.

“Après l’avoir testée, les médecins ont conclu que son virus n’était pas lié au COVID-19.”

La longue déclaration a confirmé que les retards sont “dus à un rhume”, avec le spectacle de mercredi (11.03.20) à Washington repoussé au 16 novembre, tandis que le concert de Pittsburgh vendredi (13.03.20) aura désormais lieu le 18 novembre.

Celine a ajouté: “Je suis vraiment désolée d’avoir déçu mes fans à Washington D.C. et à Pittsburgh … J’espère que tout le monde comprend.”

Sa tournée devrait se poursuivre à Denver, dans le Colorado, le 24 mars.

Le mois dernier, la chanteuse de 51 ans a remercié ses fans pour leur soutien suite au triste décès de sa mère en janvier.

Elle écrivait à l’époque sur Instagram: “Au nom de toute ma famille, je tiens à vous remercier tous pour vos témoignages de sympathie, qui nous ont profondément touchés.

“Si vous le souhaitez, vous pouvez rédiger une note ou faire un don sur le site de la Fondation Maman Dion.

“Aider les enfants dans le besoin nous aidera à guérir. – Céline xx … (sic)”

Céline a également partagé le même message en français.

La mort de Thérèse est survenue à un moment difficile pour la chanteuse “ Power of Love ”, car c’était juste deux jours après le quatrième anniversaire de la mort de son mari, René Angelil, et le même jour que le quatrième anniversaire de la mort de son frère Daniel.

