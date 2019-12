Certaines de vos chansons de Noël préférées ne sont pas vraiment des chansons de Noël

La musique de Noël fait partie intégrante des vacances. En novembre et décembre, les mêmes dizaines de chansons de Noël sont omniprésentes. Ce qui est drôle, c'est que certaines de ces chansons de Noël ne parlent pas vraiment de Noël. En voici quelques-uns.

'Frosty le bonhomme de neige'

Vous pourriez être surpris, mais aucune des paroles de «Frosty the Snowman» ne mentionne Noël ou tout autre jour férié. Cette chanson parle strictement de l'hiver, de la magie et de la neige. La populaire émission télévisée Rankin-Bass Frosty le bonhomme de neige essayé de remédier à ce problème en mettant son histoire autour de Noël et en donnant au Père Noël un rôle mineur. Il est intéressant de voir comment Frosty est devenu un élément majeur de la mythologie américaine de Noël, bien qu'il ait autant à voir avec les vacances que le lapin de Pâques.

«Let It Snow»

"Let It Snow" est une charmante petite chanson sur un couple qui se tient au chaud près de la cheminée pendant qu'il neige dehors. C'est certainement une belle chanson, mais il n'y a rien de Yuletide à ce sujet. En fait, il y a de fortes chances que ce que ce couple fait près de la cheminée ne soit pas conforme à la nature religieuse de la fête.

Curieusement, «Let It Snow» a succombé au syndrome de Frosty. La chanson a prêté son titre à un film de Noël Netflix populaire malgré son manque de thème de vacances. Cela pourrait être suffisant pour l'associer à jamais à Noël dans l'esprit d'une jeune génération qui aurait autrement remarqué le peu de lien avec la saison.

'Des merveilles d'hiver'

Frosty the Snowman est devenu une chanson de Noël car elle mentionne un bonhomme de neige. «Let It Snow» est devenu une chanson de Noël car elle mentionne un couple profitant de l'hiver. Le pays des merveilles d'hiver semble être devenu une chanson de Noël car il mentionne un bonhomme de neige et un couple profitant de l'hiver.

Ce n'est pas parce que le couple de "Winter Wonderland" profite de la neige que leur expérience n'a rien à voir avec Noël. Peut-être que le couple dans la chanson célèbre un confortable solstice d'hiver de Hanoukka, Kwanzaa ou néopagan. Ou peut-être que cette chanson se déroule pendant un avril hivernal. D'un autre côté, la version Eurythmics de cette chanson est si belle que si Noël est une excuse pour la jouer à la radio, tant pis.

'Mes choses préférées'

Le son de la musique est certainement assez familial et assez sentimental pour s'adapter à Noël. Cependant, «Mes choses préférées» n'a rien à voir avec les vacances. C'est plutôt une chanson que Maria Kutschera utilise pour réconforter les enfants de von Trapp pendant une tempête.

Comment exactement "Mes objets préférés" est-il devenu un standard de Noël? la réponse en dit long sur Noël. "My Favourite Things" est juste une chanson sur le fait d'apprécier des trucs comme des mitaines et des chatons. Il capture la joie de recevoir des cadeaux mieux que n'importe quelle autre chanson, donc c'est devenu une chanson de Noël par défaut.