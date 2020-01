Certains appellent cette photo de Kim Kardashian, Kanye West et leurs enfants «faux»

Kanye West et Kim Kardashian sont l’un des couples de célébrités les plus populaires. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que leur relation attire beaucoup d’attention et d’examen.

Récemment, West et Kardashian ont été soupçonnés d’avoir partagé une photo de leur famille sur les réseaux sociaux. Les fans ont commencé à qualifier la photo de «fausse». Lisez ci-dessous pour savoir pourquoi les spectateurs ne croient pas que la photo est réelle?

Quelle photo de Kanye West et Kim Kardashian les fans trouvent-ils faux?

Kim Kardashian et Kanye West | Allen Berezovsky / .

Kardashian a récemment publié une photo de sa famille en train de déjeuner sur Instagram. Dans ce document, West, Kardashian et leurs trois enfants les plus âgés se sont réunis autour d’une table pleine de nourriture. Pendant ce temps, leur plus jeune enfant, le Psaume, est allongé sur une table à coucher dans un bébé dormeur.

“Morning Madness”, a écrit Kardashian dans la légende.

Sa sœur, Khloé Kardashian, a répondu: “C’est le bonheur !!!!!!”

Cependant, alors qu’il semble que Kardashian essayait de prendre une photo spontanée de sa famille prenant son petit déjeuner ensemble, certaines personnes ne l’achètent pas.

“D’accord mais c’était une photo planifiée et chorégraphiée”, a déclaré une personne sur Reddit.

La famille Kardashian est connue pour avoir fabriqué des dramatiques sur Keeping Up With the Kardashians pour attirer les téléspectateurs. Les membres eux-mêmes ont également soigneusement élaboré une certaine image d’eux-mêmes sur les médias sociaux, c’est pourquoi les fans ne croient souvent pas tout ce que la famille Kardashian met en valeur.

Les gens croient que Kanye West et Kim Kardashian devraient reconnaître leur aide plus

Une chose qui semble également contrarier les spectateurs est le fait que Kardashian ne reconnaît pas le fait qu’elle et son mari ont aidé à élever leurs enfants.

«J’adore cette photo, mais la légende de la folie du matin est agaçante. Je déteste qu’ils agissent comme s’ils élevaient ces enfants seuls. Il n’y a rien de mal avec les nounous ou d’autres formes d’aide embauchée, mais continuer avec le trope de «maman qui travaille» est très Gweeny Paltrow », a déclaré un fan sur Reddit, se référant à quand Gwyneth Paltrow se comparait aux femmes avec« des emplois réguliers »et a déclaré qu’être actrice rend plus difficile d’être mère.

Pourtant, certaines personnes sont venues à la défense de Kardashian, soulignant que le fait d’avoir de l’aide ne signifie pas que la parentalité est un jeu d’enfant ni que Kardashian n’est pas une mère pratique pour ses enfants.

Une personne a commenté la photo: «Kim a trois enfants à table, Saint se plaint probablement de quelque chose, North est sorti de son siège avec deux chiens au lieu de manger, peut-être sont-ils pointilleux, pointilleux et désobéissants. C’est frustrant pour toutes les mères, qu’elles aient ou non de l’aide. »

Les fans ont également émis des doutes sur d’autres photos partagées par Kanye West et Kim Kardashian

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que les fans voient quelque chose sur les photos de West et de Kardashian.

En octobre 2019, Kardashian a publié une série de photos de sa famille habillée en différents costumes pour Halloween. Cependant, certains adeptes ont remarqué que West était sous un énorme costume dans chaque image, ce qui les a amenés à se demander si West était même présent sur ces images ou s’il y avait un double corps impliqué.

Cela n’a pas aidé que ces photos aient été téléchargées peu de temps après que Kardashian et West aient eu un énorme argument sur KUWTK au sujet d’une grande différence qu’ils avaient. Cela a conduit les gens à spéculer sur l’état de leur mariage et s’il était possible que Kardashian retire West de leurs photos de famille.

Ni Kardashian ni West n’ont répondu à ces commentaires des fans. Au contraire, le couple continue souvent de publier des instantanés de sa famille comme une unité heureuse.