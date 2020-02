Certains fans croient que Chip et Joanna Gaines “ détruisent ” Waco

Tous les fans de Fixer Upper savent que Chip et Joanna Gaines aiment leur ville natale de Waco, Texas. La ville a reçu des tonnes de visibilité grâce à la popularité du spectacle, avec des bénéfices touristiques en plein essor et des entreprises locales florissantes. Le maire a même donné à Chip et Jo une clé de la ville pour leur succès dans la promotion de Waco, qui avait autrefois une réputation négative dans l’État du Texas.

Mais même si les Gaines ont contribué à revitaliser Waco, tout le monde n’est pas ravi du nouveau look de la ville du Texas. En fait, certains critiques affirment que certains aspects de la vie étaient bien meilleurs avant que Chip et Joanna ne rendent Waco si célèbre.

Chip et Joanna Gaines | Donna Ward / .

Waco était une ville endormie jusqu’à ce que Chip et Joanna Gaines le disent

Sur la carte

Avant 2013, la plupart des gens associaient Waco au chef du culte de la branche davidienne David Koresh et à l’impasse de 51 jours entre lui et les agents fédéraux en 1993. L’explosion tragique qui y est survenue a fait 80 morts, dont de nombreux enfants.

Ou ils n’y ont tout simplement pas pensé. Avant la renommée de Fixer Upper, le centre-ville était principalement rempli de magasins et de tumbleweeds. Personne ne rêverait de partir en vacances à Waco, au Texas.

Tout a changé lorsqu’un pilote de télévision est devenu l’un des salons de rénovation les plus réussis de l’histoire de HGTV. L’Amérique ne pouvait pas en avoir assez de Chip et Joanna ainsi que de leurs quatre (maintenant cinq) adorables enfants. Tout le monde rêvait de posséder une ferme idyllique de 40 acres au cœur du Texas, tout comme Chip et Jo.

Les Gaines ont clairement indiqué à quel point ils aimaient leur ville natale et ont encouragé les fans à en voir aussi la beauté. Ensuite, ils ont ouvert leur emporium Magnolia Market au Silos à Waco ainsi que plusieurs autres entreprises du centre-ville, y compris un restaurant et un bed and breakfast, pour augmenter encore la circulation piétonne.

Le coût de la vie a grimpé en flèche à Waco

Obtenir des sons populaires est bon en théorie. Mais le principal inconvénient de Chip et Joanna faisant de Waco une véritable destination est que le coût de la vie a considérablement augmenté, avec des maisons autrefois abordables qui se vendaient 52,1% de plus de 2015 à 2019, selon le New York Post. C’est un grand avantage pour les vendeurs, mais pas tant pour les acheteurs. Et les hausses d’impôt foncier local ont eu un impact négatif sur tout le monde.

Ensuite, il y a des problèmes pratiques, comme les problèmes de stationnement au centre-ville et l’augmentation de la circulation dans une ville construite pour moins de monde. L’augmentation du tourisme peut être un boom pour les entreprises, mais les habitants en ont marre de tous les fanatiques de Fixer Upper qui dépassent leur ancienne ville paisible.

Qu’on le veuille ou non, Waco est complètement différent maintenant

Il n’y a aucune chance que Chip et Joanna connaissent leur impact sur

leur ville. Mais maintenant qu’ils ont fait de Waco une véritable destination touristique

de nouvelles attractions. “Cette

couple a transformé cette ville, presque à lui seul », a déclaré le courtier local Camille

Johnson a dit au Post. «Nous avions du mal à faire venir des gens [here]. … Le

spectacle a changé la façon dont le pays regarde Waco. “

Et ils n’ont pas encore fini. Chip et Joanna ont récemment annoncé

ils entreprendraient l’un de leurs plus grands projets de rénovation à ce jour,

un immeuble du centre-ville pour créer un hôtel-boutique et un spa.

Les gens pourraient encore venir visiter le mont Carmel, le lieu de la fusillade mortelle qui a rendu Waco célèbre en premier lieu. Mais ils voudront suivre cela avec un déjeuner au Magnolia et des achats au Silos. Dans l’ensemble, les Gaines ont revu la réputation de Waco pour le mieux. Même si cela coûte plus cher d’y vivre maintenant.