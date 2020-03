Certains fans de ‘Love is Blind’ veulent de meilleurs hôtes

Avez-vous vu la nouvelle série de Netflix, Love is Blind? Non sérieusement. Si vous n’avez pas consulté la dernière émission de téléréalité des services de streaming, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant. La prémisse de l’émission est une question simple: “L’amour peut-il vraiment être aveugle?” (et croyez-nous, ils posent cette question à maintes reprises). Pour tester la théorie, les couples apprennent à se connaître, sans jamais se rencontrer face à face. Lorsqu’ils établissent une connexion, les participants ont la possibilité de proposer, à perte de vue et en quelques semaines, de descendre l’allée.

Alors que certains fans pensent que Love is Blind pourrait être meilleur que The Bachelor, pour d’autres, il manque quelque chose. Dans un récent post, certains fans ont suggéré que l’émission pourrait être meilleure avec différents hôtes.

Love is Blind: un nouveau type d’émissions de téléréalité

L’amour est-il vraiment aveugle? C’est ce que les créateurs de la nouvelle série Netflix voulaient savoir. Considérez le spectacle comme une combinaison de The Bachelor et The Voice. La prémisse est simple. La série commence avec 30 personnes prêtes à trouver le véritable amour. Ces individus ont assez vu le monde des rencontres et sont prêts à s’installer.

Les individus apprennent à se connaître à travers une série de rendez-vous à l’aveugle. Et par aveugle, nous voulons dire AVEUGLE. Les partenaires potentiels se parlent à travers une paroi mince, sans possibilité d’être distraits par la vue ou le toucher.

Le format oblige les couples à se connaître profondément et rapidement. Quand quelqu’un pense avoir trouvé son match, il peut faire le choix de se mettre à genoux et de proposer (toujours derrière un mur). Ce n’est qu’alors qu’ils se rencontrent face à face et voient si l’amour est vraiment aveugle.

Qui sont les hôtes de Love is Blind?

Si vous êtes un fan de groupes de garçons des années 90, vous reconnaîtrez instantanément les animateurs de la téléréalité, Nick Lachey, et sa femme Vanessa Lachey. Le couple se présente au début du spectacle et partage immédiatement son enthousiasme à regarder les couples se réunir.

Mais presque immédiatement, il y a quelque chose de différent chez les hôtes de Love is Blind. Plus particulièrement, ils ne sont presque jamais là. Bien que l’accent soit mis sur les couples, contrairement à d’autres émissions de téléréalité, Nick et Vanessa font rarement une apparition. Ils ne parlent pas aux «concurrents» et ne fournissent pas vraiment de renseignements supplémentaires tout au long du spectacle. En fait, il y a certains épisodes où ils n’apparaissent même pas du tout.

Certains fans espèrent des hôtes différents pour la saison 2

Maintenant que la saison 2 de Love is Blind est officielle, certains fans espèrent que la série reviendra avec différents hôtes. En réponse à une promotion pour le programme de retrouvailles de l’émission, de nombreux fans ont profité de l’occasion pour exprimer leur opinion.

Un fan a écrit: “Une énorme déception, je pense qu’il aurait été préférable qu’ils aient des fans au lieu de vanessa et nick.” Alors qu’un autre était d’accord, «Nick et Vanessa auraient dû demander à @Andy des conseils. #LoveIsBlind #loveisblindreunion. ” @Andy fait référence à l’animateur de télévision Andy Cohen.

Les autres fans n’étaient pas aussi durs. À propos des retrouvailles, un fan a écrit: «Les hôtes sont mignons et tous, mais les questions n’étaient pas aussi dramatiques, pressantes ou aussi profondes qu’elles semblaient l’être. J’aurais aimé qu’ils remuent le pot un peu mais peu importe. Ce spectacle est fou lol. “

Nick et Vanessa reviendront-ils pour les saisons à venir? Les fans sont prêts pour quiconque organise la saison 2, ils veulent voir plus dans les coulisses et plus de DRAMA.