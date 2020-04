Certains fans font exploser le comportement de Stephanie Matto à la soirée Outback d’Erika Owens, certains sympathisent

Les couples de 90 Day Fiancé Erika Owens et Stephanie Matto ont vu une variété de jugements de la part des fans. Certains fans pensent qu’Owens était trop agressif avec Matto, et d’autres pensent que Matto a annoncé un faux personnage à Owens. Matto a également fait face à des spéculations de fans sur sa sexualité et son objectif dans la série, certains affirmant qu’elle pourrait le faire pour l’influence des médias sociaux. Maintenant, à la suite d’une soirée avec Erika Owens et ses amis qui ne s’est pas si bien passée, Matto fait face à encore plus de réactions de la part de certains fans de 90 Day Fiancé.

Stephanie Matto répond aux spéculations sur sa sexualité

Lorsque la star de 90 Day Fiancé, Stephanie Matto, a commencé la série, certains fans soupçonnaient qu’elle simulait son scénario de «première expérience bisexuelle» pour TLC. Cela est dû au fait que Matto avait une vidéo sur sa chaîne YouTube qui était auparavant intitulée «J’étais amoureux d’une fille | Ma première expérience bisexuelle. ” Il a depuis été renommé «J’étais amoureux d’une fille».

Matto a abordé cette spéculation sur son compte Instagram, où elle a purifié l’air. Elle a écrit: «La dernière fois que j’aurai abordé ce sujet. Tout d’abord: ce n’est PAS une vidéo qui sort. Nulle part dans cette vidéo je ne suis sorti. C’était une vidéo sur une expérience que j’ai eue avec une fille dont je pensais être amoureuse. »

Matto a ajouté: «Ma mère n’a jamais regardé ma chaîne il y a 3 ans quand j’ai fait ça. J’ai fait des vidéos sur le sexe anal, les godes et toutes sortes de choses qui ne l’intéressent PAS. Cette vidéo a également été enterrée dans plus de 3 ans de vidéos (environ 800 au total). J’ai récemment fait de moi la vidéo de la page principale parce que, de toute évidence, le chat est sorti du sac maintenant et je me suis dit que je le partagerais maintenant pour tous les opposants qui essaieraient de dire: “elle est juste bi pour le spectacle.” “

Stephanie Matto s’est également adressée aux fans qui ont commenté à quel point elle semblait mal à l’aise avec l’intimité quand il s’agissait d’Erika Owens. Elle a expliqué que sa maladie chronique rend son intimité difficile.

Stephanie Matto semblait mal à l’aise lors de la soirée d’Erika Owens

Lors d’un récent épisode de 90 Day Fiancé, Erika Owens a emmené Stephanie Matto pour rencontrer ses amis lors d’une fête locale. Malheureusement, les choses ne se sont pas aussi bien passées qu’Owens aurait pu l’espérer.

Matto semblait quelque peu hors de son élément lors de la fête. Les amis d’Owens donnaient un coup de pied avec beaucoup de boissons, et Owens s’est retrouvé étouffé par un tuyau de fût. Quand Owens a sorti un puissant rot, Matto a semblé repoussé.

Owens a admis à Matto qu’elle avait été intime avec certaines personnes à la fête dans le passé. Elle avait également un ami masculin proche avec lequel elle avait déjà fait des rencontres et avec qui elle partageait une relation très étroite. Matto semblait très mal à l’aise avec le fait qu’elle et Erika Owens étaient entourées des précédents amants ou partenaires d’Owens.

Les fans de «90 Day Fiancé» semblent divisés sur la façon de réagir

Stephanie Matto de Fiancé 90 jours | stepankamatto via Instagram

Les fans de 90 Day Fiancé semblent divisés sur la réaction de Stephanie Matto à la fête. Certains se sentaient comme si Matto était une couverture humide lors de l’événement, et se sentaient excessivement jaloux des précédents partenaires d’Erika Owens.

D’autres fans ont eu l’impression que les réactions de Matto étaient justifiées et que certains des fêtards étaient carrément froids envers Matto. Owens a partagé un clip de la fête, commentant à quel point elle aime ses amis. Un utilisateur d’Instagram a déclaré à propos de Matto: “Stephanies qu’une fille que vous ne pouvez pas amener à des fêtes ou quoi que ce soit où le plaisir va être parce que tout son visage tuera l’humeur.”

Un Redditor a exprimé en partie: «Stéphanie se comporte comme une enfant sans aucune expérience relationnelle. Je ne sais pas si c’est parce que le temps qu’elle a passé dans et hors de l’hôpital ou ses «médias sociaux» était trop pour quiconque avec qui elle a commencé une relation, mais elle ne comprend pas le dicton «il y a un temps et un endroit. »Elle ne possède pas ses erreurs et elle n’essaie pas de faire des compromis avec Erika. Elle prétend être une prude, mais dispose de 3 comptes de médias sociaux distincts spécifiquement pour vendre du porno d’elle-même (Patreon, Snapchat et OnlyFans). Cette fille est soit une fraude complète, soit elle est tout simplement absolument incapable d’être une partenaire réciproque / solidaire. »

Cependant, d’autres Redditors ont soutenu Stéphanie Matto. Un utilisateur a dit qu’il avait l’impression que Matto était plongée dans une situation où elle était mal traitée. Ils ont écrit en partie: «En tant qu’Australienne, j’ai été consternée par la façon dont Stéphanie a été traitée lors de la fête. Tout d’abord, Stephanie a le droit de poser des questions sur la raison pour laquelle un gars est partout dans son supposé partenaire et gardez à l’esprit qu’ils dorment même dans le même lit ensemble. Elle a demandé d’une manière très respectueuse et n’a escaladé que lorsque Erika l’a complètement attaquée devant tout le monde. »

Un autre utilisateur a ajouté: «J’ai vu à quel point ils étaient froids et impassibles envers Stéphanie. Cela n’a probablement pas aidé que Steph se bat avec Erika presque quotidiennement depuis son arrivée et qu’Erika en parle à ses amis. “