Certains fans ne se soucient pas s’il y a une réunion Tony et Ziva

Depuis le début, NCIS a été principalement sur les relations sur le spectacle. Résoudre les crimes n’est que la cerise sur le gâteau. Une relation qui continue de fasciner de nombreux fans est Tony et Ziva (Michael Weatherly et Cote de Pablo).

Bien qu’il y ait eu beaucoup de buzz sur la possibilité

d’une réunion de Ziva et Tony, il y a des fans qui s’en foutent si le

d’anciens collègues ont une réunion à huis clos. Voici ce que certains fans ont dit sur

les médias sociaux sur leur désintérêt pour Ziva

et Tony.

Certains fans n’étaient pas enthousiastes à l’idée du retour de Ziva sur “NCIS”

Michael Weatherly et Cote de Pablo sur le tournage de NCIS | Robert Voets / CBS via .

La plus grande nouvelle du NCIS cette année a été le retour

Ziva. Cependant, certains téléspectateurs n’étaient pas ravis que son personnage revienne à

le spectacle. Ils pensaient que NCIS allait bien sans l’ajouter à l’invité

jeter. Une discussion sur Reddit a révélé que certains fans de NCIS n’étaient pas à bord avec

Ziva retrouve l’équipe. Ce fan a dit

il pense que le spectacle devrait juste se terminer:

Serais-je intéressé si elle revenait de toute façon? Pas du tout. Il est temps de finir [the show] À mon avis. Le moment où ils ont donné à Gibbs une quatrième femme (cinquième, y compris Shannon, je pense) était le moment où son arc d’histoire a été tracé pour moi. Je suis en train de revoir de vieux épisodes NCIS (saison 4) et cela montre à quel point ce spectacle a diminué. Je l’ai vu diffuser depuis le premier jour. Je veux que ça dure, mais seulement si ça vaut le coup.

La possibilité d’une réunion Tony et Ziva n’est pas un problème pour certains téléspectateurs

Cote de Pablo et Michael Weatherly sur NCIS | Sonja Flemming / CBS via .

L’ancienne star du NCIS Michael Weatherly a publié un message

sur son compte Twitter récemment qui suggère que Tony et Ziva ne se réuniront jamais.

Pendant NCIS

Saison 17, épisode 16, Jimmy Palmer lit une lettre de Tony Sr., disant

comme il est heureux et que Tony, Tali et Ziva se portent bien.

Cependant, dans son tweet, Weatherly dit que les téléspectateurs devraient être

méfiant de tout ce que Tony DiNozzo Sr. (Robert Wagner) dit parce qu’il est connu

être un escroc. “Salut. La chose à retenir à propos de DiNozzo Sr. est qu’il est

extrêmement crédules », a publié

Weatherly. «La plupart des escrocs le sont. Vous n’avez pas vu une réunion de famille se produire (ou une longue

il y a la mort!) Alors, peut-être que ce n’est pas arrivé? “

Certains fans ne s’en soucient pas tandis que d’autres veulent juste la fermeture

Après que Weatherly ait publié ce message, certains fans ont répondu en disant qu’ils n’avaient pas tellement soif de retrouvailles, donc cela n’a pas d’importance. «Tous les fans de NCIS ne sont pas fans de Tiva. Nous sommes très heureux sans retrouvailles! ” a répondu un spectateur. «Je n’ai jamais compris la chose Tiva. C’est devenu ridicule après ça. Pardon. J’adore NCIS, mais cette histoire… non », a posté un autre fan.

Pourtant, un autre spectateur ne semblait pas penser que Tony et Ziva avaient quelque chose à ajouter à l’émission. «DiNozzo s’occupe de garder des enfants pendant que Ziva fait ce qu’elle fait. Qu’est-ce qu’elle fait exactement? Chasse Gibbs? Aucune réunion ne fonctionne pour moi. “

Beaucoup de gens qui ont répondu ont dit qu’ils étaient fatigués de

de petites taquineries ici et là à propos de Ziva et Tony. Les téléspectateurs espèrent en obtenir

fermeture concernant le couple. Un fan a dit qu’elle aime Weatherly, mais elle est

“Déjà ennuyé par les taquineries.”

Lire la suite: «NCIS»:

Ziva va-t-il briser le cœur de Tony?

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo