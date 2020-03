Certains fans pensent que l’auto-quarantaine de Kylie Jenner pourrait entraîner une grossesse

La récente épidémie de coronavirus a eu des effets secondaires intéressants. Grâce à des semaines ou des mois de quarantaine, tout le monde a beaucoup de temps libre.

Les gens utilisent leur nouveau temps libre pour faire de l’art, acquérir de nouvelles compétences et s’engager dans de vrais soins personnels. Pour ceux qui sont isolés d’une autre personne, il peut également y avoir d’autres activités conjointes. En fait, les médias sociaux prédisent un baby-boom dans neuf mois.

Les célébrités sont en quarantaine avec le reste d’entre nous, et elles vivent les mêmes choses que tout le monde. Bien sûr, leurs hôtels particuliers d’un million de dollars sont plus spacieux, et ils n’ont pas à se soucier d’être mis à pied. Mais beaucoup de célébrités créent et consomment de l’art et apprennent de nouvelles compétences comme tout le monde. Cela signifie qu’ils s’engagent également dans d’autres activités liées au baby-boom pendant cette période.

Les fans de Kylie Jenner parient déjà qu’elle en aura un nouveau dans le baby-boom corona fin 2020 ou début 2021.

Kylie Jenner dit que la grossesse l’a préparée à l’auto-quarantaine

Les fans pensent que parmi tous les membres du clan Kardashian Jenner, Jenner est celui qui sera le plus en mesure de gérer l’isolement. Toutes les sœurs s’en tiennent à leurs propres maisons (moins Kendall Jenner), et elles ne se voient pas tant que la côte n’est pas dégagée.

Cependant, Kylie Jenner est plus un homebody de toute façon. C’est du moins ce que les fans pensent sur la base de ses histoires Instagram. Dans l’un de ces messages Instagram, elle a mentionné qu’elle était prête à se mettre en quarantaine en raison du temps qu’elle avait passé confiné chez elle pendant la grossesse.

Toutes les femmes ne restent pas à la maison pendant la grossesse, et ce n’est pas recommandé, mais Jenner était déterminée à cacher son état du monde jusqu’à la naissance de son bébé. Elle est donc restée beaucoup à l’intérieur pendant ces neuf mois.

Ce commentaire a suscité quelques questions de fans. Ils se demandent si elle finira de nouveau enceinte après cela, ou si elle est déjà enceinte et le cache à nouveau.

Travis Scott et Kylie Jenner s’auto-mettent quarantaine ensemble?

Kylie Jenner | Dia Dipasupil / WireImage / .

Bien que techniquement, cela reste une rumeur, il semble que Jenner et Travis Scott sont de retour ensemble. Scott est le père du bébé de Jenner, Stormi Webster. Il y a eu de nombreux rapports selon lesquels ils ont été réunis, bien que le neveu de Jenner, Mason Disick, 11 ans, ait récemment été diffusé sur les réseaux sociaux et l’ait démenti.

Les deux s’auto-mettent en quarantaine ensemble, qu’ils soient officiellement ou non un couple. Ils disent que c’est pour que les deux puissent être là pour leur fille de 2 ans. Pourtant, il est possible que les fans aient raison. Puisque Scott est là avec Jenner, il pourrait y avoir un bébé en quarantaine dans son avenir, selon les fans.

Une fan a demandé à Reddit d’écrire: «Mec, je parie qu’elle va tomber enceinte. Le virus corona va provoquer un pic de grossesses (baby-boom 2.0) et elle et Travis sont de retour ensemble. “

Une autre a écrit: «Elle est probablement déjà au début de sa grossesse, vous n’êtes pas censé en parler à qui que ce soit avant 12 semaines de toute façon. Le fait d’être «de nouveau ensemble» est juste pour qu’elle puisse avoir son prochain enfant. »

Kylie Jenner peut vouloir une grande famille

Il y a des rumeurs qui circulent depuis plus d’un an maintenant que Jenner veut un autre bébé avec Scott. Elle vient d’une grande famille. Jenner et sa sœur Kendall sont les seuls enfants de sa mère, Kris Jenner, et de son père Caitlyn Jenner (anciennement Bruce).

Cependant, elle a quatre demi-frères et sœurs du côté de sa mère et quatre autres du côté de son père. Ça fait beaucoup de frères et sœurs.

De plus, ses sœurs ont de grandes familles. Kim Kardashian West a quatre enfants et Kourtney Kardashian en a trois. Les Jenners Kardashian semblent apprécier le style de vie de la grande famille. Jenner l’a presque confirmé dans le passé.