Certains fans pensent qu'il est temps pour la fierté de se détendre pour cette raison surprenante

La finale de l'automne de la saison 6 de NCIS: La Nouvelle-Orléans a été diffusée et les fans en parlent toujours. Beaucoup de choses ont diminué depuis la mort de l'agent spécial, Christopher LaSalle (Lucas Black), y compris des événements troublants avec Dwayne Cassius «King» Pride (Scott Bakula). Voici pourquoi les fans pensent qu'il est temps de se détendre et de prendre une pause.

(Spoilers de la finale d'automne de la saison 6)

Dwayne Pride a vécu beaucoup de choses en six saisons

Scott Bakula en tant qu'agent spécial Dwayne Pride et Rob Kerkovich en tant que médecin légiste Sebastian Lund | Évitez Bolen / CBS via .

Dire que le parcours NOLA de Dwayne Pride a été difficile est un euphémisme. Il a perdu son père, a travaillé pour abattre Apollyon (un réseau d'espionnage clandestin), a été kidnappé et drogué avec du LSD, et a récemment perdu LaSalle. C'est beaucoup.

À la fin de la saison 5, Pride avait déménagé à l'agent spécial régional (SAC) tandis qu'Hannah Khoury arrivait en remplacement. Le producteur exécutif, Christopher Silber, a déclaré à Parade que l'intention était pour Pride de la raconter facilement.

«Nous verrons que la fierté, au moins en surface, essaie de maintenir un meilleur équilibre travail-vie, de prendre plus de vacances, de prendre plus de temps pour ainsi dire, mais nous nous rendrons également compte assez tôt dans l'épisode. qu'il n'est pas complètement honnête avec les gens au sujet du traumatisme qu'il vit. »

Il a ajouté qu'Apollyon était (soi-disant) parti pour de bon, ce qui devrait permettre à Pride et à son équipe de se détendre. Dommage que les écrivains aient présenté le scénario qui a tué le frère de LaSalle, Cade (Clayne Crawford). En recherchant le meurtre, il a également conduit à la mort de LaSalle.

La finale d'automne, divisée en deux parties, a révélé un calcul. Pride et l’équipage ont pourchassé le tueur de LaSalle, Eddie Barrett (Eddie Cahill). Certains disent que la fierté est allée trop loin dans sa quête de vengeance.

Tout cela pèse sur Pride

L'orgueil a connu quelques expériences traumatisantes au cours des dernières saisons. Cependant, ce sont ses enlèvements et sa drogue et son interrogatoire qui l'ont vraiment affecté. La fille de Pride, Laurel, (Shanley Caswell), a tenté de convaincre Pride de prendre une pause par rapport aux exigences du travail du NCIS. Mais, il ne peut pas sembler.

Ajoutez le stress de son père et de l'enlèvement de Loretta Wade (CCH Pounder) dans la saison 5, et les exigences quotidiennes du travail lui-même, et Pride est clairement à sa limite.

Silber a expliqué: "Il souffre d'insomnie, il a des cauchemars très vifs qui le dérangent."

Il a poursuivi en disant que la saison 6 examinera de plus près «ce qu'est le traumatisme, et tirant en fait quelque chose de son passé qui révèlera les origines du personnage de Pride en tant que personne qui se sent comme s'il devait être un sauveur, en tant que quelqu'un qui essaie vraiment de défendre ce qui est juste. "

Pourquoi les fans pensent-ils qu'il est temps que Pride fasse une pause?

Il est évident que Pride ferait n'importe quoi pour que la justice l'emporte, y compris se mettre dans la ligne de mire. Il a tué Eddie Barrett et continue de pleurer la perte de LaSalle, donc les fans sont inquiets.

À la fin de la finale d'automne, Pride se réveille d'un mauvais rêve et se rend dans la cuisine où il hallucine un homme en costume rouge. Les deux partagent un concours de regard intense. Ce n'est pas le premier de l'hallucination, ont suggéré certains. D'autres pensent que l'homme représente la conscience de Pride. Tout ce qui s'est passé avant la mort d'Eddie Barrett n'a pas été montré, et il n'y a eu aucun témoin.

«Il ne va pas bien. Il a besoin d'aide et maintenant que ce chaos est terminé, il doit se reposer! », A déclaré un fan.

«Sérieusement, qu'est-il arrivé à la saison tranquille, plus familiale? La fierté n'en a-t-elle pas assez?

"Bien qu'Eddie Barrett ait été abattu, quelque chose me dit que cette saga avec justice pour Christopher n'est pas encore terminée", a tweeté un autre fan.

Le fait est que la fierté a traversé beaucoup de choses, surtout si l'homme en costume rouge est symbolique de quelque façon que ce soit. Peut-être que Pride devrait se détendre et faire une pause pour le reste de la saison NCIS: New Orleans. Bakula est d'accord, disant qu'il y a une chose sur laquelle il aimerait voir Pride recentrer son énergie tout en se remettant d'un traumatisme émotionnel et mental.

"Je voudrais faire un peu plus de musique", a-t-il déclaré. Nous n'avons pas fait beaucoup de musique cette année. Cela me manque."

NCIS: la Nouvelle-Orléans revient en février 2020.