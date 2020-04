Certains fans veulent un spin-off avec les mamans des stars

Mona Scott Young a construit un empire sur VH1 avec la franchise Love & Hip Hop. New York a lancé la première saison inaugurale en 2011, et la série a explosé pour inclure quatre villes et des dizaines de membres de la distribution.

Alors que des noms tels que Cardi B, Ray J, Yandy, Stevie J, Trina, Amara La Negra et Rasheeda apparaissent, il en va de même des mères de certains acteurs. Chaque branche de Love & Hip Hop a un fandom qui suit le casting principal, mais dans certains cas, les mamans sont les stars de la série.

Ils plaisantent, se mêlent, se battent, dispensent des conseils, jettent de l’ombre et aiment, et la plupart sont aussi des grands-mères. Vous savez qui ils sont, non?

Il y a des conversations en ligne parmi les fans qui aimeraient voir un spin-off spécial de LHH qui présente les mamans TOUS ENSEMBLE dans une série. Les retombées ont été éclairées par le passé, alors pourquoi pas? Voici une idée de ce que les femmes voudraient voir.

Momma Dee de «Love & Hip Hop» | Prince Williams / WireImage / .

Momma Dee

En tant que reine autoproclamée du palais, les fans aimeraient

la placer dans un spectacle – ou une maison – avec d’autres matriarches pour voir comment les choses se déroulent

en dehors. Elle dit et fait tout ce qu’elle veut, mais comment s’entendrait-elle avec

d’autres mamans hip-hop?

Cece Shaw

Momma Dee étant le premier choix, il est automatique que

les fans ont inclus Shaw dans l’alignement comme fleuret pour la mère de Scrappy. Cece – la maman de Bambi

– l’attrape cette saison de Momma Dee, mais trouverait-elle des alliés dans une approche centrée sur la mère

retombées?

Karen King

Classement parmi les trois premiers choix des fans pour une spin-off de maman

est Karen King, alias KK. Les téléspectateurs l’ont regardée au cours des dernières saisons et

en plus d’être la mère de Scrapp, elle a sa propre histoire colorée.

Lyrica Garrett

Les téléspectateurs connaissent Garrett comme la mère de Lyrica Anderson de Love & Hip Hop: Hollywood. Son nom a été jeté dans le ring pour une édition des mamans de LHH, et en tant que membre de la distribution vocale, Garrett rendrait les choses intéressantes. Elle est également amie avec Tokyo Toni.

Pam Bentley

Les fans l’ont mentionnée avec Garrett parce qu’elle est la maman de A1. Parfois, les beaux-parents s’entendent et parfois non, mais dans une émanation Love & Hip Hop, il y aurait d’autres personnalités à affronter devant la caméra.

La mettre dans une émission avec Momma Dee et KK serait la télévision incontournable pour les fans purs et durs de LHH.

Mama Jones

Maintenant que Jim Jones et Chrissy sont de retour sur Love & Hip

Hop: New York, Mama Jones aussi. Elle est fougueuse, protectrice et ne joue pas

Jeux. En plus de cela, elle est déjà une pro en matière de retombées. Mais comment

tiendrait-elle parmi certains des autres ours de maman de LHH?

Mami Ana

La mère d’Amara La Negra est à parts égales chaleureuse et féroce et dénoncera quelqu’un en anglais ou en espagnol. Elle a certainement des choses en commun avec les autres mères, et les fans pensent que ce serait amusant de la regarder en contact avec elles.

Mlle Shirleen

La mère de Rasheeda Frost de LHHATL est également une force. Comme la plupart des dames de cette liste, elle est prête à dire ce qu’elle pense. Tout n’est pas un combat avec Miss Shirleen, et elle est devenue un membre bien-aimé de la distribution, donc les fans pensent que la regarder interagir avec d’autres mamans Love & Hip Hop serait un régal.