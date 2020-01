Certains fans veulent vraiment plus de ce voleur de scène “ Rise of Skywalker ”

Grâce à Star Wars: The Rise of Skywalker, la saga en cours de l’héritage d’Anakin Skywalker est officiellement terminée. Directeur J.J. Le film d’Abrams pourrait ne pas recevoir les éloges généralisés que l’on espérait. Néanmoins, cela marque définitivement la fin d’une ère pour Star Wars.

En tant que tel, les fans ont probablement vu le dernier des montages de trilogie originaux comme Mark Hamill et Ian McDiarmid. De même, des personnages comme Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) et Kylo Ren (Adam Driver) ne réapparaîtront probablement pas de si tôt. Cependant, The Rise of Skywalker comprend un tas de nouveaux personnages passionnants qui pourraient jouer des rôles de plus en plus importants à l’avenir.

Shirley Henderson à la première européenne de «Star Wars: The Rise of Skywalker» | Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media via .

“Star Wars: The Rise of Skywalker” apporte un tas de nouveaux personnages

La trilogie de suite dans son ensemble a créé une tonne de personnages bien-aimés, tels que Rey, Finn, Poe (Oscar Isaac) et Kylo Ren. Mais plutôt que de simplement compter sur des personnages établis, Star Wars: The Rise of Skywalker apporte plusieurs nouveaux ajouts à la table.

Jannah (Naomi Ackie) a déjà une histoire intégrée à raconter, si Lucasfilm choisit de l’explorer. De même, Zorii Bliss (Keri Russell) fait un gros impact avec un temps d’écran relativement bref. Les deux représentent le genre de personnages féminins forts que Lucasfilm a ajoutés à l’univers de Star Wars. De plus, ils ont chacun des liens apparents avec des héros bien-aimés, bien que Jannah ne soit pas encore confirmé.

Nous ne savons pas si Star Wars a des plans pour Jannah ou Zorii. Mais The Rise of Skywalker apporte également quelques surprises bienvenues sous la forme de personnages secondaires amusants. En tant que dernier droïde adorable de la «galaxie loin, très loin», D-O a laissé une impression sur les cinéphiles. Mais ce n’est pas celui que les fans réclament le plus.

Présentation de l’inoubliable Babu Frik

Cette distinction revient à Babu Frik, le droïde d’Anzellan vers lequel la Résistance se tourne pour obtenir de l’aide au milieu du film. La petite taille du personnage, sa voix distinctive et son “hey-hey!” Exclamatif en ont fait un favori instantané des fans. Le Baby Yoda du Mandalorien pourrait bien avoir de la concurrence. Même des fans célèbres comme Josh Gad réclament – en plaisantant ou non – un spin-off de Babu Frik.

L’actrice vétéran Shirley Henderson exprime le personnage. Henderson est probablement mieux connu des amateurs de science-fiction / fantastique comme Moaning Myrtle dans les films Harry Potter. Elle est à l’origine du rôle dans Harry Potter et la chambre des secrets de 2002 et l’a repris pour Harry Potter et la coupe de feu de 2005.

Le fait que Babu ait laissé les fans en vouloir plus malgré quelques instants éphémères de visionnage en dit long. Le personnage n’est peut-être pas bien adapté pour mener sa propre histoire. Cependant, il pourrait faire un ajout amusant à un autre projet quelque part sur la ligne.

Où «Star Wars» pourrait-il lui faire de la place ailleurs?

Jusqu’à présent, Babu n’est apparu dans aucun autre média avant ses débuts sur grand écran. Et à la fin de Star Wars: The Rise of Skywalker, il a certainement beaucoup de place pour réapparaître ailleurs dans la saga. Selon l’entrée de Wookiepedia du personnage, il est né environ 50 ans avant la bataille de Yavin dans A New Hope.

Vraisemblablement alors, Babu pourrait apparaître n’importe quel nombre d’endroits. Selon la rumeur, Lucasfilm développe une nouvelle série animée se déroulant après Star Wars: Rebels. Si tel est effectivement le cas, cela pourrait être une excellente occasion de donner aux fans une dose supplémentaire de Babu dès que possible. De même, l’un des prochains spectacles Disney + – qui se déroulent tous les deux entre les épisodes III et IV – pourrait voir Babu aider les héros Obi-Wan Kenobi ou Cassian Andor.

Étant donné que The Rise of Skywalker n’était pas le slam dunk que Lucasfilm espérait, la société serait sage de tirer parti des éléments du film qui ont fonctionné. Babu est absolument un personnage qui a fait écho auprès des fans. Alors, j’espère qu’il ajoutera un peu “hé hé!” À Star Wars à nouveau très, très bientôt.