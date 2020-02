Certains rapportent que Disney pourrait faire de «Hamilton» de Lin-Manuel Miranda une franchise et les fans ont une question: comment?

On dirait que Disney racontera cette histoire sur l’écran argenté. Lin-Manuel Miranda a récemment annoncé que Walt Disney Studios produira une version live de la comédie musicale, Hamilton, qui sortira en 2021. Quels sont les plans futurs de Disney pour Hamilton? Y a-t-il une suite potentielle à cette comédie musicale dans les œuvres? Voici ce que les fans de théâtre disent de cette comédie musicale qui sortira en salles l’année prochaine.

Lin-Manuel Miranda et le casting de «Hamilton» | Gladys Vega / .

Disney produit une version de «Hamilton» de Lin-Manuel Miranda en avant-première dans les salles de cinéma

Hamilton n’est plus seulement pour Broadway. Récemment, le créateur Lin-Manuel Miranda a partagé une annonce passionnante pour les fans de Disney et du théâtre du monde entier – cette comédie musicale se dirige vers les cinémas, pour une sortie en 2021. Ce film sera une production scénique en direct de l’émission avec la distribution originale. (Cela survient quelques mois seulement après la première adaptation cinématographique de In the Heights, la comédie musicale de Broadway de Lin-Manuel Miranda.)

«Nous avons tourné la production avec la distribution originale et Tommy (le réalisateur Thomas Kail) en a fait un excellent film. Il était assis dans un coffre-fort », a déclaré Lin-Manuel Miranda lors d’une interview avec IndieWire à Sundance. “Nous sommes sur le point de trouver le bon moment pour le publier.”

Un site Web a déclaré que Disney pourrait faire une franchise de cette comédie musicale

Cette production de scène transformée en film musical sera publiée par Walt Disney Studios et, bien que le studio n’ait pas annoncé de plans futurs pour cette production et ses personnages, une histoire d’Indiewire a suggéré que cela pourrait être une franchise potentielle pour la société. , suivant les modèles de franchises comme Avatar, Pirates des Caraïbes et Toy Story.

“Miranda ne s’est aligné sur aucun studio, mais l’acquisition de Hamilton marque la décision de Disney de le placer sous le même parapluie que Marvel et Star Wars”, note l’article. “Contrairement à ces franchises, Miranda reste un agent libre et Disney devra continuer à le courtiser s’ils veulent profiter de sa sensibilité créative.”

Cette histoire d’Indiewire a gagné du terrain auprès des fans de théâtre sur les réseaux sociaux. Certains ont presque immédiatement demandé dans quelle direction Disney pourrait prendre cette comédie musicale. Lin-Manuel Miranda aurait-il écrit une deuxième comédie musicale juste pour ce studio? Quel personnage serait au centre de cette franchise potentielle?

Certains fans sur Twitter ont partagé leurs réflexions sur cette “franchise potentielle”

Ce n’est pas que Hamilton n’est pas digne d’une suite. Certains fans de théâtre se demandent simplement comment cela pourrait se produire. Les événements de la comédie musicale étant tels qu’ils étaient (et assez proches d’être historiquement exacts), les utilisateurs de Twitter se demandaient qui serait le centre d’intérêt du futur contenu de Hamilton. Ou plutôt ce que Disney ferait de cette franchise.

«Franchise potentielle? C’est de l’histoire et ça a toujours été là. L’univers cinématographique historique de Disney à l’automne 2021 », a plaisanté un utilisateur de Twitter.

“Le roi George III est sans aucun doute le Thanos de l’univers”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

“” Grands moments avec M. Lincoln “à remplacer par” Révisionnisme historique avec M. Hamilton “”, a écrit un autre utilisateur de Twitter. Il y a cependant de bonnes nouvelles pour ces fans sur Twitter – Disney n’a pas partagé ses plans pour se détacher de la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda.

Hamilton sera présenté en première le 15 octobre 2021.