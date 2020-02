Ces célébrités gagnent beaucoup de temps pour leurs apparitions au Super Bowl

Avant le Super Bowl LIV, des célébrités ont été présentes en force à Miami, en Floride. Les apparitions dans divers clubs équivalent à beaucoup d’argent pour certains. Avec des festivités prévues pour tout le week-end, qui s’en sort avec le plus gros salaire du Super Bowl dimanche 2020?

Le moins d’argent vient de faire 1 chose pour le Super Bowl Sunday

Jennifer Lopez lors de la conférence de presse du Pepsi Super Bowl LIV à la mi-temps | Rich Graessle / PPI / Icon Sportswire via .

Le spectacle de mi-temps du Super Bowl rassemble les fans de football et les mélomanes. Selon le ou les artistes choisis pour jouer, c’est un gros tirage ou un échec majeur.

Les années précédentes, des artistes comme Aerosmith, Bruno Mars, Justin Timberlake (avec Janet Jackson) et Beyoncé avec son ensemble «Formation» à couper le souffle.

Le spectacle de mi-temps de cette année comprendra des performances de Jennifer Lopez et Shakira. Avec de tels grands noms qui participent au plus grand événement sportif du pays, vous pourriez penser qu’ils ratissent dans la pâte.

Ce n’est malheureusement pas le cas. Malgré le nombre de personnes qui regardent les artistes, les artistes choisis ne paient pas un sou. Vous avez bien lu. Tous ceux qui ont participé à la mi-temps du Super Bowl repartent avec la seule satisfaction de jouer, de brancher gratuitement leur musique et peut-être quelques nouveaux fans.

Selon une interview précédente via Forbes, la porte-parole de la NFL, Joanna Hunter, a déclaré qu’au lieu du paiement, les artistes bénéficient de tous les coûts de production (qui peuvent coûter des millions) et d’une publicité gratuite. Compte tenu des centaines de millions de téléspectateurs, ce n’est pas une mauvaise affaire.

Cela mis à part, certains artistes refusent une offre de spectacle en raison de convictions politiques, comme Rihanna. D’autres, comme Maroon 5, peuvent ressentir la même chose mais s’associent à la NFL pour faire un don à une œuvre caritative. C’est un gagnant-gagnant pour tous.

De nombreuses célébrités choisissent plutôt cet itinéraire

Pour ceux qui ne souhaitent pas se divertir pendant la mi-temps, de nombreuses célébrités choisissent la voie commerciale. Un spot de 30 secondes peut coûter plus de 4,5 millions de dollars.

“Cela varie de 500 000 $ à 2 millions de dollars selon la publicité et la célébrité”, a déclaré un directeur de publicité du Super Bowl au New York Post.

Peu importe que la publicité soit diffusée peu de temps, car l’exposition vaut le prix fort. Arnold Schwarzenegger aurait rapporté 3 millions de dollars pour une publicité Bud Light 2014.

Les publicités sont le moyen le plus simple pour les célébrités de gagner beaucoup d’argent pendant un peu de leur temps.

Voici qui ratisse la pâte pour les apparitions lors du week-end du Super Bowl

Les célébrités qui ne sont pas dans des publicités ou une partie du spectacle de mi-temps pourraient emprunter une autre voie: les apparitions payantes. Partout dans Miami, les fans peuvent trouver The Chainsmokers, Lizzo, Harry Styles, Pitbull et plus encore.

Outre les Grammys, les événements du Super Bowl sont le lieu de rassemblement de toute l’élite de la musique. Mais, combien les célébrités sont-elles payées pour avoir organisé une fête pendant quelques heures?

Les rappeurs Jeezy et Yo Gotti ont organisé des soirées le 31 janvier où chacun gagnait entre 40 000 $ et 50 000 $, selon TMZ. Gucci Mane devrait organiser des événements le 1er février et il partira avec 100 000 $, tandis que Gunna reprendra le Mirage pour son camée de 60 000 $ pour accompagner les 60 000 $ qu’il a déjà faits pour la soirée de jeudi soir.

D’autres rappeurs, Lil Baby et DaBaby, dirigeront des fêtes dans le quartier artistique de Miami, gagnant entre 70 000 et 80 000 $ chacun. Ces chiffres sont assez choquants, mais Nicki Minaj les a battus avec son salaire annoncé de 125 000 $ pour avoir organisé une soirée finale lundi soir.

Les joueurs de football du match de dimanche gagneront 62 000 $ pour les joueurs perdants et 124 000 $ pour les vainqueurs. les apparitions à des événements sont, de loin, le moyen le plus simple pour les célébrités de saisir une manne rapide – sans avoir à jouer au football.