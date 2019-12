Ces célébrités populaires passent au vert dans le commerce de la marijuana

Jetez vos espoirs et hypothèses

sur le cannabis et vous constaterez que la plante a ses mérites, et que

comprend quand il s'agit de générer des revenus. Entreprises privées, petites

les entreprises et les célébrités trouvent des moyens de légal

opérations de marijuana dans ce qui est surnommé la «ruée verte». Qu'ils soient

gérer des dispensaires, investir dans des produits CBD ou créer leur propre gamme de

articles de cannabis, ces gens célèbres sont là pour le gagner.

Bella Thorne

L'ancienne star de Disney Channel Bella Throne récemment branchée

pour créer sa propre marque de cannabis appelée Forbidden Flowers. Thorne a dit Haute

Fois elle utilise la marijuana pour soulager l'anxiété et les problèmes gastro-intestinaux.

Sa gamme a été développée en partenariat avec Glass House et est disponible dans les dispensaires

dans toute la Californie.

Snoop Dogg

Il ne faut pas s'en étonner. Snoop est copropriétaire

de Canopy Growth, une entreprise de culture de cannabis qui a lancé sa propre marque: Leafs By

Fouiner. Il fait également partie de Casa Verde Capital, une société de capital-risque spécialisée

dans le cannabis. Et en octobre dernier, il a signé avec Seedo Homelab en tant que

ambassadeur de la marque de l'entreprise. Ils font des laboratoires de culture hydroponiques avec l'utilisation de

intelligence.

Martha Stewart

Merci à son copain Snoop Dogg, Stewart

est devenu la hanche au jeu du cannabis. Le gourou du mode de vie s'est associé à Canadian

la société Canopy Growth lancera une gamme de produits CBD destinés aux animaux de compagnie et aux humains,

selon Forbes.

Elle a dit qu'en plus de travailler dans les soins et la beauté des animaux de compagnie, elle voulait regarder

dans le bien-être du CBD pour la population vieillissante.

John Boehner

L'ancien président de la Chambre, John Boehner, a changé son air sur la marijuana et veut la légaliser. Selon le New York Magazine, il a siégé au conseil d'administration de la société d'investissement dans le cannabis Acreage Holdings, qui était prête à vendre à Canopy Growth pour des millions cette année.

Autrefois un fervent partisan de la criminalisation de la marijuana, Boehner a déclaré en 2018 qu'il pensait que la plante pouvait réellement aider les anciens combattants souffrant du SSPT et ceux qui luttaient avec la consommation d'opioïdes.

Lil Wayne

Depuis ce mois-ci, Weezy est un entrepreneur de cannabis. Il est réglé

lancer une gamme de produits via GKUA qui

comprend les variétés de fleurs, les vapes et les concentrés. Le déploiement commencera en Californie

et d'autres endroits où cela est légal en 2020.

Canard

Drake – qui peut ou non être un utilisateur de marijuana lui-même – a lancé

More Life Growth Company sous la bannière Canopy Growth. Son entreprise

opérer dans son Canada natal en mettant l'accent sur le bien-être, par vert

Rush Daily.

Mickey Hart

Le batteur de Grateful Dead, la marque Mind Your Head de Mickey Hart

le marché en mai 2019 avec des produits vendus dans des dispensaires en Californie. Son aventure

fait partie d'un partenariat avec Left Coast Ventures.

Jay Z

Selon Variety,

Jay-Z a été nommé stratège en chef de la marque pour Caliva, un cultivateur et détaillant

qui a récemment ouvert son premier dispensaire en Californie, où il est légal.

Il prévoit d'étendre ses opérations et d'inclure un programme de formation de la main-d'œuvre.

Whoopi Goldberg

La gamme de produits à base de cannabis Whoopi & Maya de Goldberg

existe depuis 2016 et nombre d'entre elles visent le bien-être des femmes. Selon Forbes,

la gamme comprend du sel d'Epsom infusé de cannabis pour les crampes menstruelles ainsi que

frotte et comestibles qui aident à soulager la douleur des crampes.

Montel Williams

Williams utilise la marijuana à des fins thérapeutiques depuis plus d'un

décennie pour traiter sa SEP, et il a commencé tôt dans le commerce du cannabis. Son dernier

jaunt est une collaboration avec Cura Cannabis pour produire sa gamme Lenitiv de

produits de marijuana médicale.

Joe Montana

Au cours des dernières années, la légende du football Joe Montana a été

investir dans des sociétés de cannabis en tant que capital-risqueur. Per Bloomberg,

il a investi dans Caliva (voir Jay-Z ci-dessus) parce qu'il pense que ces produits sont

médicalement bénéfique, en disant qu’ils peuvent

un impact sérieux sur la consommation ou la dépendance aux opioïdes. »

Il y en a beaucoup d'autres, dont Wiz Khalifa, Willie Nelson,

Cheech Marin et Tommy Chong qui sont dans l'industrie en tant qu'investisseurs ou créateurs

d'articles de cannabis. La liste des noms de célébrités continuera certainement de s'allonger

les lois changent aux États-Unis.