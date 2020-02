Ces deux stars viennent de se réunir et c’était tout

La plupart des vedettes du feuilleton ne font pas de transition dans les coulisses, mais pour un vétéran du feuilleton qui était à l’hôpital général depuis qu’elle était enfant, quitter la série signifiait qu’elle pouvait faire plus de réalisation télévisée en prime time. Des années après sa sortie de la série en tant que membre du casting à temps plein, elle a construit un CV majeur. Récemment, elle a retrouvé une de ses mères à l’écran et les fans n’en ont jamais assez.

L’hôpital général met en vedette Kimberly McCullough et Finola Hughes en 1988 | Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via .

Finola Hughes et Kimberly McCullough sont mère et fille à l’écran

Hughes et McCullough jouent la mère et la fille à l’Hôpital général depuis plus de 30 ans.

McCullough, comme Robin Scorpio, la fille du supercouple Anna Devane et Robert Scorpio, est l’un des rares acteurs de l’histoire du feuilleton de jour qui a joué un rôle d’un enfant à un adulte.

L’actrice est apparue pour la dernière fois dans la série en 2018 et était la dernière fois un membre à plein temps de la série en 2012, avant la «mort» à l’écran du personnage.

Kimberly McCullough a pris sa retraite d’acteur et est maintenant principalement un réalisateur de télévision

McCullough a récemment confirmé dans un article sur les réseaux sociaux qu’elle avait «pris sa retraite» pour la plupart. Si elle vous manque à l’écran, il est bon de savoir qu’elle devient lentement une réalisatrice de télévision prolifique.

Au cours des dernières années, elle a construit un curriculum vitae incroyable qui comprend des épisodes de barre de séries comme Pretty Little Liars, One Day at a Time, The Connors, High School Musical: The Musical: The Series et bien d’autres.

La veille du Nouvel An 2019, elle a écrit sur Instagram: «Cette décennie, j’ai… choisi le bon gars, perdu un bébé, eu un bébé, trouvé mon Jack, emménagé dans la maison de mes rêves, obtenu ma carte DGA, travaillé avec des gens talentueux et gentils , a pris sa retraite d’acteur, est devenue une maman Ojai, a reçu un manuscrit [sic] note de Kyle MacLachlan et réalisé 25 épisodes de télévision. Ce fut une course folle et je suis reconnaissant. “

Les fans étaient là pour les retrouvailles

Les téléspectateurs de l’Hôpital général étaient ravis lorsque McCullough a posté une photo d’elle réunissant Hughes.

«Awww deux de mes favoris. Ça me manque de vous voir ensemble sur GH », a commenté un fan. “Je pensais vraiment quand j’étais petite, dans les années 80, que vous étiez mère et fille”, a déclaré une autre personne.

Une autre personne a ajouté: «Je vous aime tous les deux !!! Nous devons voir Robin sur GH! Ça fait une minute !!! “

“Tu me manques sur GH Kim … vous ressemblez vraiment à maman et fille”, a commenté quelqu’un d’autre.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.