Ces émissions Disney sur Disney + vous rendront nostalgiques des années 90

Les années 1990 sont une décennie définie par de nombreuses choses: la musique, les débuts d’Internet et les émissions de télévision. Bien que toutes les émissions télévisées des années 90 ne définissent pas une décennie, chaque émission nous rappelle cette période particulière. C’est agréable, parfois, de se souvenir d’une époque plus simple avant qu’Internet et les smartphones ne envahissent entièrement le monde. Regarder des émissions de télévision des années 90 sur Disney + est un excellent moyen de se souvenir de la décennie.

Que vous soyez un enfant des années 90 ou non, ces émissions vous ramèneront à votre enfance, une période plus simple avant que le stress des adultes n’entre dans votre vie. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à vous souvenir des années 90 avec Disney + et nous.

Revenez à la récréation et aux années 90 avec Disney +

Logo Disney + | Chesnot / .

Le spectacle Recess est l’une des offres de Disney + des années 90. Ce spectacle dépeint les enfants s’amusant pendant, vous l’aurez deviné, pendant la récréation. La récréation s’est déroulée de 1997 à 1999. Il ne semble pas que l’histoire soit suffisamment sophistiquée pour durer, mais selon le synopsis sur Disney +, le spectacle est plus compliqué que vous ne le pensez.

La récréation a lieu «à la Third Street Elementary School». Dans cette école, selon le résumé de Disney +, «les élèves ont mis en place un microcosme de la société humaine». Cette société a «son propre gouvernement, son propre système de classes et ses lois non écrites». Le spectacle est probablement destiné à enseigner aux enfants des concepts plus complexes de manière simple et divertissante.

Cependant, il pourrait encore divertir les adultes en nous rappelant nos enfances et en nous faisant rire et sourire. Ceux d’entre nous qui ont grandi dans les années 90 et avant pourraient reconnaître nos jeunes dans les personnages principaux. Même ceux d’entre nous qui ont grandi plus tard pourraient probablement se rapporter aux personnages et aux concepts de la série. Certaines histoires sont en effet intemporelles.

Comme ‘Hercules’? Essayez ‘Hercules: The Animated Series’

Le film Hercules est sorti en 1997, lors de la Renaissance Disney. Il est toujours considéré comme un classique pour de nombreux fans de Disney, racontant l’histoire d’Hercule et comment il est transformé de quelqu’un de banal en héros. Hercule est le fils de Zeus et d’Héra mais perd son immortalité en tant que bébé. Pour redevenir immortel, il doit prouver qu’il est héroïque.

L’aider dans sa quête pour devenir un héros est le satyre, Phil. C’est là que Hercules: la série animée commence, Hercules apprenant à être un héros de Phil. Selon le résumé de Disney +, le spectacle suit “les nombreux travaux de Herc” dans la formation des héros. «De nombreux dieux et déesses olympiens», dit le résumé, «paient [a] rendre visite au jeune héros à venir et l’aider ou le gêner. »

Hercules: The Animated Series est sorti en 1998 et fait maintenant partie des émissions des années 90 disponibles sur Disney +. Donc, si vous êtes un fan de Disney, en particulier un fan d’Hercules, nous vous recommandons de le vérifier. Il n’y a qu’une seule saison et les épisodes sont courts, donc ça devrait être une bonne binge-watch. Même si vous n’êtes pas le plus grand fan d’Hercule, vous pourriez apprécier cette série en tant que compagnon du film ou seul.