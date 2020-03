Ces films et émissions de télévision Marvel pourraient être retardés en raison de l’arrêt du Coronavirus Disney Productions

Hollywood est certainement affecté par le coronavirus (COVID-19). Du biopic Elvis de Tom Hanks aux séries préférées des fans comme Riverdale et Grey’s Anatomy, les films et les émissions de télévision se sont arrêtés à gauche et à droite pour des raisons de santé et de sécurité. En tant que l’une des plus grandes entreprises créant du divertissement, Disney a pris la tête de la suspension des productions pendant cette période. Ce sont les projets Marvel Cinematic Universe et Disney + qui pourraient être affectés.

«Shang-Chi et la légende des dix anneaux» arrête la production

La veille de l’annonce de Disney, le Hollywood Reporter a annoncé que Shang Chi et la légende des dix anneaux arrêtaient une partie de sa production. Le réalisateur Destin Daniel Cretton a un nouveau-né et voulait passer un test et rester isolé en attendant les résultats.

Le film, tourné en Australie, n’en est encore qu’à ses débuts. Il devrait sortir en février 2021. Selon la durée de l’arrêt des productions Disney, cela pourrait affecter la date de sortie du film.

“Le faucon et le soldat d’hiver” a un autre hoquet

Passons aux prochaines productions Disney +. Ces séries, qui ont été annoncées pour la première fois au San Diego Comic-Con en juillet 2019, sont très attendues, car elles sont liées au MCU. Pour cette raison, le moment où ils sont libérés est crucial, car les événements dans l’un pourraient en entraîner un autre.

Le Falcon and the Winter Soldier a été le premier à entrer en production. En janvier, un tournage prévu à Porto Rico a été annulé en raison d’un tremblement de terre. Maintenant, la même chose a été faite pour un tournage à Prague. Mais comme il ne s’agissait que d’un bref tournage, il semble probable qu’ils pourront improviser ici aux États-Unis, ce qui signifie que la date de diffusion d’août 2020 devrait toujours être intacte.

«WandaVision» est sûr

Sur de meilleures nouvelles. WandaVision devait initialement être diffusé au printemps 2021. Mais la série a été déplacée afin de devenir Doctor Strange dans le multivers de la folie en mai 2021 (cette production pourrait également être retardée, mais il n’y a pas encore de mot).

Heureusement, la production sur WandaVision s’est terminée juste avant que le coronavirus ne soit déclaré pandémique. Donc, tant que la post-production n’est pas affectée, cette date de sortie doit être solide.

Il n’y a pas encore de mot sur “Hawkeye” et “Loki”

Les deux autres séries Marvel en direct destinées à Disney + sont Hawkeye et Loki. La production de ce dernier a commencé, mais au 13 mars 2020, aucune annonce n’a été faite quant à sa suspension. Loki devrait sortir au printemps 2021.

Hawkeye est le dernier de la série qui devrait entrer en production. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si la série pourrait être retardée ou non, compte tenu des problèmes entourant la star Jeremy Renner. Peu de temps avant que le coronavirus ne devienne une source de préoccupation, l’acteur a taquiné qu’il se préparait à commencer le tournage.

Les fans s’inquiètent également de la date de sortie de “Black Widow”

«Black Widow» a publié | Marvel Studios

Avec tous ces titres dans un sens, ce qui inquiète le plus les fans, c’est le film attendu depuis une décennie: Black Widow. Disney a repoussé ses dates de première mars et avril, mais n’a pas encore pris de décision concernant les autres versions. Cela comprend Black Widow, qui doit sortir le 1er mai 2020.