Ces films MCU Phase 4 auront le plus d’impact sur l’avenir

La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU) sortira de Avengers: Fin de partie et passera à un paysage caractérisé par la présence du multivers et l’introduction éventuelle de divers nouveaux héros. Cependant, la phase – contrairement aux précédentes – sera divisée en originaux Disney + et en tranches cinématographiques.

Avengers de Marvel Studios: Projection Infinity War | Paras Griffin / . pour Avengers: Infinity War

La phase 4 comprendra les films suivants – Black Widow, Doctor Strange dans le Multiverse of Madness, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Thor: Love and Thunder et The Eternals. Quant aux émissions, Loki recevra son moment sous les projecteurs, comme WandaVision, Falcon et le soldat d’hiver, What If…?, Et Hawkeye devraient également arriver sur la plate-forme de streaming (entre autres).

Bien que tous ces films et émissions de télévision soient tenus de satisfaire, certains films façonneront probablement l’avenir du MCU plus que d’autres. Certains films à venir vont – sur la base des informations déjà disponibles – influencer le paysage dans une large mesure. Ci-dessous, trouvez les trois films les plus susceptibles d’avoir un impact sur le paysage Marvel.

3. «Black Widow»

Alors que Black Widow sera une préquelle, se déroulant entre les événements de la guerre civile et de la guerre à l’infini, Marvel Studios a certainement quelques astuces dans son sac pour s’assurer que le film a un impact sur la chronologie actuelle. Si le film n’influence pas le paysage post-Avengers: Endgame, il tomberait dans le domaine «trop peu trop tard». Et, les rapports actuels suggèrent que la présence du général Ross et le caractère de Yelena Belova continueront dans la franchise.

Alors que Scarlett Johansson peut faire ses adieux au MCU, le général Ross peut utiliser ce film pour catalyser la formation de son infâme équipe Thunderbolts. Et, Yelena Belova pourrait en faire partie – en tant que prochaine Black Widow, car elle est un autre personnage qui détient le titre dans les bandes dessinées. Si une allusion Thunderbolts est présente, un film de phase 5 axé sur l’équipage hétéroclite de héros et de méchants sera inévitable.

2. «Thor: amour et tonnerre

Thor: Love and Thunder sera probablement la dernière apparition de Chris Hemsworth en tant que Dieu du tonnerre, en supposant qu’il passe le marteau (littéralement et métaphoriquement) à Jane Foster de Natalie Portman.

Avec Jane Foster qui deviendra le prochain Thor, le MCU se rapprochera d’un pas du prétendu film A-Force qui se profile à l’horizon. L’A-Force est une équipe entièrement féminine des Avengers dirigée par le capitaine Marvel, et l’équipe comprendra probablement Jane Foster, Valkyrie, She-Hulk (recevant un spectacle de Disney), The Wasp, et plus encore.

Thor: Love et Thunder seront à la fois déchirants, alors que les fans font leurs adieux à Hemsworth, mais aussi substantiellement narratifs, car ils fourniront la base à un autre héros pour prendre le devant de la scène, catalysant peut-être une nouvelle franchise Thor avec une femme au centre.

1. «Docteur étrange dans le multivers de la folie»

Le président de Marvel, Kevin Feige, a déjà expliqué que le deuxième épisode de Doctor Strange aura un impact important sur le paysage de Marvel, car il est destiné à avoir des répercussions durables et à façonner «l’évolution du MCU».

Non seulement Doctor Strange 2 initiera le dialogue entre l’écran argenté et le petit écran (via sa connexion à WandaVision), mais il créera également la possibilité de plusieurs univers parallèles avec plusieurs chronologies, se connectant et se séparant tout au long de la saga. Et, si les rumeurs récentes entourant le film s’avèrent crédibles, le film pourrait introduire The Illuminati, amener le professeur X et Reed Richards dans la soirée, et mettre en place les X-Men et les Fantastic Four pour une introduction ultérieure.