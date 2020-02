Ces invités «difficiles» font également partie des favoris des producteurs

Certains invités sous le pont sont presque aussi infâmes que l’équipage. Pendant sept ans, le spectacle a présenté une multitude d’invités charters, certains étant merveilleusement amusants et d’autres n’étaient que des ennuis.

Le capitaine Lee Rosbach a toujours nommé un invité charter comme étant le pire. Qui détient l’honneur douteux? Timothy Sykes. “C’était lorsque Timothy Sykes a repris une partie du pourboire, 5 km après qu’il me l’ait déjà remise et a dit qu’il en reprenait parce que sa petite amie de 19 ans n’aimait pas son dîner après l’avoir commandé pour elle”, a répondu Rosbach. à un fan de Twitter.

Kat Held | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Bien que Skyes puisse être considéré comme le pire, l’équipage a eu quelques invités difficiles qui sont en fait leurs favoris. Steve «Foam Man» Bradley est l’un des favoris de Rosbach. Mais Bradley a causé beaucoup de stress à Rosbach lorsqu’il a refusé de porter un gilet de sauvetage sur un jet ski. De plus, Dean Slover de la saison 2 a craqué pour Kate Chastain. Il a été le malheureux récipiendaire de la couverture du «navire-fusée» après avoir fait des commentaires sur son comportement.

Les producteurs ont aussi adoré les invités

Courtland Cox, producteur de ci-dessous Deck, a partagé avec The Daily Dish de Bravo que Bradley et Slover étaient deux favoris. Il a reconnu que les deux invités ont donné des maux de tête à l’équipage, mais ont créé une télévision incroyable.

“Ils offrent un excellent divertissement”, a-t-il déclaré à propos des invités difficiles. «Les invités sont difficiles et j’adore ça.» Cox a fait écho à certaines des mêmes observations que Rosbach a faites à propos de Bradley dans le passé également.

«Steve est à 1 million pour cent Steve», a fait remarquer Cox. «Par exemple, si je pouvais mettre l’essence de Steve en bouteille et l’injecter dans mes veines, je le ferais totalement parce qu’il vit authentiquement, à 1 000%, vivant sa vie. Il trouve de la joie dans tout et il passe un bon moment, et quand vous écoutez l’équipage du yacht lorsque Steve louait le yacht, ils disent tous: “ Je veux être Steve quand j’ai 60 ou 65 ans ”, parce qu’il est juste pleinement engagé dans sa joie et sa félicité. Donc, j’aime ce genre d’invités. »

Slover est un autre invité qui embrasse la vie

Le pli de couverture du «vaisseau fusée» de Chastain aurait pu la faire virer si Slover était en colère ou offensé. Heureusement pour Chastain, il l’a trouvé hilarant. Cette réaction était attachante pour Chastain et elle était toujours enjouée et énervée avec Slover chaque fois qu’il revenait.

Cox a fait une observation similaire, partageant que Slover est quelqu’un qui aime se plonger dans le plaisir. «J’adore Dean Slover. Dean a été sur trois chartes parce que Dean vient toujours avec sa bande incroyable de ces beaux hommes qui viennent sur le bateau et ils sont en maillots de bain étriqués et ils ont l’air incroyable et je suis comme, je veux être tous ces gars-là, “Cox partagé.

«Ils ont l’air incroyable. Encore une fois, quelqu’un qui en profite pleinement », a ajouté Cox. “Donc, je veux dire, je pense que les invités qui viennent et passent un moment incroyable, et vous les regardez comme un producteur et vous dites:” Je veux vivre cette vie “, ce sont les invités que j’aime voir.”